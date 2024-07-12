Чи відмовилася Росія від подальшого наступу на Харківщині: Жорін дав чітку відповідь

Окупанти від своїх планів не відмовились, не дивлячись навіть на те, що понесли величезні втрати і не мали жодного успіху, зазначив Максим Жорін.

Росія продовжуватиме подальший наступ на Харківщині, її плани не змінилися.

Про це в ефірі “1+1” повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін

"Їхні плани не змінилися, вони будуть продовжувати... Це ж не перший раз, коли вони шось напланували і все пішло зовсім не так, як вони планували. Зараз вони знов накопичать достатньо сил і продовжуватимуть тиснути по тих напрямках, які вони для себе обрали. Не вийшло тими підрозділами, які спробували це зробити перший раз, значить назбирають нові підрозділи, назбирають десь "по окраинах" Росії нову "чернь" для своїх нових бригад, дивізій і всього іншого. І будуть далі тиснути. Вони від своїх планів не відмовились, не дивлячись навіть на те, що понесли величезні втрати і не мали жодного успіху", – наголосив штурмовик.

Раніше Жорін розповів, як росіяни на Харківщині втратили цілу дивізію.

Поклали майже дивізію, але не отримали ні метра! Жорін про бої на Харківщині