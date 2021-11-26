Чи викличуть Зеленського на допит у справі "вагнерівців": пояснення очільника ДБР

Чи викличуть Зеленського на допит у справі "вагнерівців": пояснення очільника ДБР

Сухачов запевнив, якщо буде необхідність, слідчі покличуть президента Зеленського на допит.

Виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов розповів, чи буде ДБР допитувати у справі "вагнергейту" президента України Володимира Зеленського.

Про це Сухачов заявив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Слідчий має право допитати будь-яку особу, незалежно від того, який статус він займає в нашій країні, у нашому суспільстві", — пояснив він.

Сухачов запевнив, якщо буде необхідність, слідчий скористується наданим йому правом та викличе президента Зеленського на допит.

Раніше радник керівника ОП Олексій Арестович різко розкритикував ексначальника розвідки Василя Бурбу за начебто допущені помилки у плануванні операції щодо затримання "вагнерівців" у Білорусі.

Нагадаємо, що 17 листопада Вellingcat оприлюднило розслідування про так званий "вагнергейт" — ймовірно зірвану спецоперацію із затримання російських найманців, причетних до військових злочинів на сході України.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім, Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.