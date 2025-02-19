Чи вистачить у держави грошей на виплати мільйонів контрактникам: у Зеленського відповіли

Для залучення молоді до лав ЗСУ їм пропонують новий контракт.

Екскомбриг 93 ОМБр ЗСУ, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса відповів, чи вистачить у держави грошей на виплати мільйонів контрактникам 18-24 роки.

В екслюзивному інтерв’ю кореспондетнці ТСН Юлії Кирієнко він розповів, що коли стоїть питання існування держави як такої, питання ресурсів не повинно стояти першочергово.

“Це критичне питання обороноздатності держави. І я вважаю, тут компромісів бути не може”, – каже Павло Паліса.

За його словами, нові контракти – не є спробою виконати вимоги західних партнерів України щодо зниження мобілізаційного віку.

“Позиція президента стосовно зниження мобілізаційного віку всім відома – він цього не підтримує. Цей контракт – це можливість дати альтернативу”, – розповів заступник керівника ОП.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ З 18 ТАКИ ПОЧАЛАСЯ?! Чому не всім ЗАПЛАТЯТЬ ПО МІЛЬЙОНУ? Нові КОНТРАКТИ ЗСУ | ПАЛІСА

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