Чи війна з корупцією є все ще найголовнішою реформою в Україні для вступу в ЄС: очільниця Єврокомісії відповіла

Чи війна з корупцією є все ще найголовнішою реформою в Україні для вступу в ЄС: очільниця Єврокомісії відповіла

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що за останні роки Україна досягла прогресу у боротьбі з корупцією.

Європейська політикиня зауважила, представники ЄС та українська влада детально обговорили реформи, які необхідно провести для вступу в Євросоюз. За її словами, багато чого Україна уже зробила, аби отримати позитивне рішення.

Про це президентка Єврокомісії ексклюзивно розповіла в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук.

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"Ми деталізували різні реформи, які необхідно провести. Хочу повторити, багато що вже було зроблено. Запроваджені потрібні інституції. Зараз нам треба побачити результати їхньої роботи, імплементацію, призначення суддів і так далі. У боротьбі з корупцією ви теж досягли прогресу, ми дуже добре поговорили про це з президентом Зеленським і прем'єр-міністром Шмигалем, і прем'єр Шмигаль справедливо сказав мені, що ви дуже серйозно розвиваєте диджиталізацію і збираєтеся продовжувати, і це правильно, бо чим більше всього оцифровано, тим менше шансів для корупції", - сказала вона.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України та Молдови до Євросоюзу розтягнеться на роки, а надання кандидатських статусів до ЄС цим державам є політичним сигналом.

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