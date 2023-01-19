Чи виживе Україна: Жданов оцінив слова президента Польщі про вирішальні тижні для нашої держави

Жданов певен, що РФ дійсно намагатиметься атакувати, і від цієї спроби буде залежати подальший перебіг війни.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував недавні слова президента Польщі Анджея Дуди, що "протягом декількох місяців чи тижнів настане вирішальний момент" війни Росії проти України, який "дасть відповідь на запитання: виживе Україна чи ні".

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.ua.

"Звучить реалістично. Справа в тому, що ці всі заяви відносяться до того терміну, який оголосив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Він сказав, що ймовірний термін – кінець лютого, березень або початок квітня. У цьому проміжку часу Росія намагатиметься виставити військо і спробує відновити наступальну операцію. Тоді для нас це буде вирішальним", – сказав Жданов.

За його словами, українці повинні будуть не тільки вистояти у цій оборонній операції, але і завдати суттєвий розгром російським військам. Тому від цієї спроби Росії буде залежати подальший перебіг війни.

"Або все перейде у позиційну війну і потім це може потягнути за собою початок перемовин. Або якщо завдамо російській армії суттєвого розгрому, тоді у нас постане питання переходу у контрнаступ для звільнення територій", – підсумував експерт.