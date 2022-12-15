Чи вплине на Путіна ймовірний спільний заклик ЄС і НАТО - відповідь військового експерта

Михайло Самусь наголосив, що "давно потрібно припинити робити заклики, потрібно просто мовчки знищити цей режим".

Спільний заклик ЄС і НАТО до Росії припинити війну та покинути Україну якщо і вплине на Путіна, то лише лише у негативному плані.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, відповідаючи на запитання, чи вплине на Путіна ймовірний спільний заклик ЄС і НАТО.

"Путін – дуже закомплексована людина. Його в дитинстві весь час били. За класикою психології, ця людина наразі реалізується тим, що намагається бити слабших. А от коли б його вдарив по голові сильніший, одразу присідає. Поки НАТО і США вмовляють його, роблять якісь заклики, висловлюють глибокі занепокоєння - це просто тішить його самолюбство. Тобто від досягає своєї цілі. Замість цього заклику НАТО могло б передати нам винищувачі і ракети "Томагавк" дальністю 2000 км. Це б справило дуже сприятливий вплив на Путіна", - пояснив експерт.

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Самусь зауважив, що цих закликів українці вже чули тисячі, "якщо взяти засідання Радбезу ООН та інших прекрасних організацій, які можуть продукувати заклики".

На переконання експерта зараз потрібно навести лад, відповідно до міжнародного права і справедливого світопорядку.

"Не можна так, коли якомусь ідіотові захотілося кидатися ракетами по електростанціям взимку і за це йому нічого не було. Так не може бути. Людство вже кілька тисяч років має якісь моральні принципи. Зараз вони руйнуються. І до тих моральних виродків, які це роблять, просто заклики робити? Це треба бути або дуже наївними, або уникати втягування в конфлікт. Але все рівно не вдасться уникнути цього. Путін останньої миті може напасти на країни Балтії, запустити ядерну ракету по Польщі. Яка різниця йому вже буде - бити по Україні чи по НАТО пуляти, якщо він зрозуміє, що у нього немає шансів. Приміром, якщо ракети запускаються по Польщі, включається 5 стаття НАТО, а Угорщина каже "ні", тоді у Путіна з’являється шанс", - зазначив він.

Самусь наголосив, що "давно потрібно припинити робити заклики, потрібно просто мовчки знищити цей режим".

Нагадаємо, ЄС і НАТО незабаром офіційно виступлять зі спільним закликом до Росії припинити війну та покинути Україну. Джерела видання Politico повідомили, що над заявою країни працювали більше року, але вона затрималася через напруженість між Туреччиною та Кіпром.

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