Чи вплине повний блекаут на ситуацію на фронті: пояснення полковника ЗСУ

Блекаут дійсно може уповільнити логістичні ланцюги, які пов'язані із залізницею.
Повний блекаут може уповільнити логістичні ланцюги, але значно не вплине на ситуацію на фронті.
Про це заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.
"Блекаут дійсно може уповільнити логістичні ланцюги, так як частина техніки дійсно перекидається залізницею. Зрозуміло, що без електроенергії зменшиться кількість електровозів. Але залишиться вірогідність перекидання залізницею за допомогою тепловозів. Тому великої проблеми для перевезення не буде", – каже Світан.
Щодо ремонту військової техніки, то він, за словами експерта, проводиться на заводах, переважно військових, де є додаткові джерела електроенергії. Запускаються потужні дизель-генератори і проводиться ремонт техніки.
"Тому на рух наших військ на фронті і відновлення техніки великою впливу блекаут не зробить", – підсумував Світан.
Повний блекаут в Україні: наскільки реальна загроза
Раніше військовий експерт Петро Черник оцінив можливість Росії влаштувати Україні повний тривалий блекаут. Він не думає, що Росії вдасться занурити всю Україну у пітьму.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, чи є у столиці план на випадок затяжного блекауту і запевнив, що влада готується до різних сценаріїв.
За його словами, евакуація мешканців Києва у разі повного затяжного блекауту не передбачається, але краще було б, якби жителі столиці тимчасово перебралися за місто.
Радник керівника ОП Михайло Подоляк, коментуючи чутки про можливу евакуацію частини Києва, наголосив, що в Україні, на жаль, немає цілком безпечного місця, де людям не загрожують російські ракети.