Чи вплине повний блекаут на ситуацію на фронті: пояснення полковника ЗСУ

Блекаут дійсно може уповільнити логістичні ланцюги, які пов'язані із залізницею.

Повний блекаут може уповільнити логістичні ланцюги, але значно не вплине на ситуацію на фронті.

Про це заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.

"Блекаут дійсно може уповільнити логістичні ланцюги, так як частина техніки дійсно перекидається залізницею. Зрозуміло, що без електроенергії зменшиться кількість електровозів. Але залишиться вірогідність перекидання залізницею за допомогою тепловозів. Тому великої проблеми для перевезення не буде", – каже Світан.

Щодо ремонту військової техніки, то він, за словами експерта, проводиться на заводах, переважно військових, де є додаткові джерела електроенергії. Запускаються потужні дизель-генератори і проводиться ремонт техніки.

"Тому на рух наших військ на фронті і відновлення техніки великою впливу блекаут не зробить", – підсумував Світан.