Чи вплине визнання Росією "ЛДНР" на виконання соціальних гарантій для українців — пояснення Шмигаля

Чи вплине визнання Росією "ЛДНР" на виконання соціальних гарантій для українців — пояснення Шмигаля

Прем'єр запевнив, що Україна і надалі сумлінно виконувати свої соціальні гарантії щодо громадян.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи вплине визнання Росією так званих "ЛДНР" та загострення на Донбасі на соціально-економічне життя простих українців.

Про це Шмигаль заявив 22 лютого у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Прем'єр запевнив, що Україна і надалі сумлінно виконувати свої соціальні гарантії щодо громадян.

"З точки зору економіки, з точки зору роботи нашої, держави, виконання соціальних гарантій, це нічого не змінює. Вісім років на території Луганської і Донецької областей є тимчасово окуповані території, які фактично окупувала Росія. Сьогодні легалізація цього статусу ніяк не впливає на зміну нашого економічного життя, нашого економічного розвитку, виконання всіх соціальних обов'язків держави перед нашим суспільством, перед нашими людьми", — зазначив він.

Раніше Денис Шмигаль розповів про плани постачання до України газу і пального не з РФ.

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