Чи врятують додаткові системи Patriot Харківщину: волонтер здивував заявою

Волонтер засумнівався, що навіть Patriot зможуть повністю захистити Харків, адже росіяни мають багато ракет до С-300 і безпілотників, які коригують вогонь.

Волонтер і бізнесмен Юрій Сапронов, який проживає у Харкові, вважає, що навіть додаткові американські системи ППО Patriot не зможуть повністю вберегти його рідне місто від російських атак.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю для TCH.ua.

"Patriot — це машина. Напевно, харківське небо буде більш прикрите, ніж зараз воно не прикрите зовсім, тому що С-300 летить менше хвилини... Їх у них (росіян) — як бруду", — зазначив бізнесмен.

Він нагадав, що ракети до С-300 – досить дешеві, і росіяни мають їх багато. Сапронов розмірковує, як їх всі збиватимуть, якщо ракета до Patriot коштує приблизно 1 мільйон доларів.

"Звичайно, ми теж переживатимемо, якщо нам дадуть ці Patriot, щоб їх не вирахували. Тому що дуже велика небезпека — над містом постійно висять 3-4-5-6 "Орланів" і "ZALA", це досить круті їхні розвідувальні дрони. Я не можу сказати, чому ми не можемо їх збити — вони висять десь на 3 кілометрах, коригують... Я знаю, що вони є, я знаю, що вони заважають, я знаю, що вони наводять, але я не знаю, чому ми їх не можемо збити і чим їх збивати", – каже Юрій Сапронов.

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Сапронов: правда про Харківщину – ризики та сценарії розвитку. Що замовчують?

Нагадаємо, під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві 14 травня Зеленський знову наголосив, що для захисту Харкова та області Україні необхідні два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

19 травня, коментуючи черговий удар РФ, президент Володимир Зеленський, звертаючись до союзників, знову заявив, що два Patriot принципово змінять ситуацію у Харкові.

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