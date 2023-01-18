Чи врятують експерти МАГАТЕ українські атомні станції від російських обстрілів: роль міжнародних наглядачів

Місія МАГАТЕ вже працює протягом кількох місяців на Запорізькій атомній електростанції. Вже були дві ротації і щоразу міжнародним спостерігачам доводиться домовлятися із росіянами, аби їх туди пустили. Все ще тривають тяжкі перемовини по створенню демілітаризованої зони навколо окупованої ЗАЕС, йдеться в ТСН.

У вересні 2022 року план МАГАТЕ був - зафіксувати свою присутність, подивитись, як працює станція в умовах окупації та залишити там своїх наглядачів, аби убезпечити найбільшу атомну електростанцію Європи від можливих обстрілів і прокласти шлях до звільнення від рашистів.

Проте, від того моменту минуло 5 місяців, Запорізька атомна станція досі під контролем росіян. За цей час вони встигли змінити юридичну адресу ЗАЕС на московську, вкрали, а потім депортувати директора ЗАЕС за співпрацю з СБУ, примусили трьох тисяч співробітників отримати російський паспорт і досі наполягають на підписанні контрактів з “Росатомом”, а сама станція перетворилась на ремонтну базу російських військ. Все це під пильним оком експертів МАГАТЕ.

Не допомогла присутність місії вберегти від прицільних обстрілів саму станцію. Кілька разів ЗАЕС відключалась від енергомережі і переходила на резервне живлення від дизель-генераторів. Дійшло до того, що жоден з шести енергоблоків не працює зовсім. Все частіше можна побачити заяви про те, що росіяни намагаються підключити ЗАЕС до російської енергомережі. Утім, Петро Котін, президент “Енергоатома”, такої технічної можливості не бачить. “Вони дуже багато чого там намагаються. Те, що вони її перпідключать до енергосистеми Росії, я в це не вірю, що це можливо зробити технічно, теоретично можливо. Технічно немає ніякого сенсу”, - переконує він.

Залишивши своїх експертів на ЗАЕС, сам гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зосередився на дипломатії. Кілька разів він відвідував Київ та Москву, де намагався домовитись про демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Втім, поки ці зусилля виявились марними. Після цих спроб Гроссі зосереджується хоч на чомусь, що може принести результат - відправляє на усі атомні електростанції України групи експертів. Перші атомники вже прибули на Південно-Українську та Рівненську АЕС.

Присутність міжнародних наглядачів на кожній з українських атомних електростанцій - це прохання нашого уряду. Остаточна домовленість була досягнута на нещодавньому енергетичному форумі в Парижі. “Експерти Агентства аналізуватимуть вплив російських військових ударів по енергетичній інфраструктурі України, а результати поширюватимуть для всієї світової спільноти”, - заявляв тоді міністр енергетики Герман Галущенко.

Це має сенс, адже кожен російський обстріл по енергетичній інфраструктурі має безпосередній вплив на атомні електростанції. Навіть, якщо туди не влучають ракети, через перенапругу страждають енергоблоки, а миттєве їхнє відімкнення створює ядерну небезпеку.

Один з останніх випадків тому доказ - машинна зала одного з українських енергоблоків, всередині конструкції - турбіна. Велетенські металеві пластини, крутячись зі швидкістю 1000 обертів на хвилину, але раптом завмерли. Багатотонну конструкцію просто скрутило наче консервну банку. “Був пошкоджений вал і тут наші спеціалісти з великим досвідом ремонтним, вони його відремонтували. Вал повністю був розібраний, і вони повністю його відремонтували, запустили енергоблок уже через три доби”, - пояснює Петро Котін.

Чи врятують експерти МАГАТЕ українські атомні станції від російських обстрілів? Досвід їхнього перебування на ЗАЕС каже, що ні. Однак, навіть присутність міжнародних наглядачів на наших енергооб’єктах - це зайвий сигнал росіянам - їхні терористичні атаки непоміченими не залишаються.

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