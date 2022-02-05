Чи врятують Раяна: як у Марокко кілька днів поспіль з колодязя визволяють 5-річну дитину

Чи врятують Раяна: як у Марокко кілька днів поспіль з колодязя визволяють 5-річну дитину

Глибина перевищує понад 30 метрів.

У Марокко вже четвертий день поспіль намагаються докопатися до 5-річного хлопчика, який провалився в надвузьке провалля. Натепер залишилося менше двох метрів, але ця відстань найкритичніша: може статися зсув ґрунту.

Про рятувальну операцію розповіли у ТСН.19:30 за 5 лютого.

До кінця рятувальної спецоперації залишаються лічені метри. Рятувальники от-от дістануться 5-річного Раяна, який упав у колодязь у Марокко чотири дні тому. Попри втому, команда не припиняла роботу ні вдень, ані вночі. Працювати їм доводиться вкрай обережно, бо піщано-кам'яний ґрунт може обвалитися будь-якої миті.

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Ширина отвору лише 25- сантиметрів, а от глибина - 32-ва метри. Оскільки розширювати яму було вкрай небезпечно, з боку бульдозерами копають траншею. Медична команда з гелікоптером чатує, аби будь-якої миті забрати хлопця до лікарні. Чатують і моляться біля входу в провалля сотні небайдужих людей.

Родичі Раяна не втрачають надії побачити хлопчика живим. "Вони увімкнули світло на камері телефону і кинули його вниз. Так вони виявили, що дитина все ще там. Вона усе ще говорить. Я сам його чув. Він благав нас урятувати його", - каже кузен батька хлопчика Мохамад Орам.

Новини світу: у Марокко вже четвертий день поспіль намагаються врятувати 5-річного хлопчика

Надзвичайники уклінно просять усіх триматися подалі від місця рятувальної спецоперації. Загородили все парканом.

За схожих обставин в Індії торік у колодязь, куди впав хлопчик, полетіли й 40 людей, які прийшли із допитливості. Загинули 11 людей, не врятували й малюка. Крім того, у січні 2019-го в Іспанії в таку саму вузьку свердловину провалився 2-річний Хулен. Дитина провела в ямі два тижні перш, ніж до неї докопали тунель. Але рятувальники знайшли хлопчика без ознак життя.

Утім, таких історій є й щасливі фінали. У червні 2018-го після кількох тижнів у затопленій печері Таїланду врятували цілу футбольну команду юнаків та їхнього тренера. Тоді залучили аж 90 професійних дайверів, половина з яких відгукнулася з-за кордну. За диво-спецоперацією тоді, як і зараз, стежили мільйони людей по всьому світу.