Чи всі, хто приходить оновити дані у військкомат, отримують бойову повістку: у ТЦК здивували заявою

У ТЦК пояснили, що все залежить від ступеню придатності військовозобов'язаного до служби.
У ТЦК запевняють, що не всі, хто приходить оновити дані, отримує бойову повістку.
Про це сказала Лариса Козак, представниця ТЦК, в інтерв'ю журналісткам ТСН Юлії Кирієнко і Наталії Нагорній.
"Не всі виходять. По-перше, залежить від ступеню придатності до військової служби, це визначається ВЛК. Друге - в нас у законодавстві України, законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме в статті 22, зазначається, що якщо особа прибуває добровільно без повістки, термін її призову - виключно до навчальних центрів, всі йдуть тільки через навчальні центри, хто не мав бойового досвіду - може визначатися протягом двох місяців", - розповіла вона.
Нагадаємо, у ТЦК та СП пояснили, кому не треба проходити ВЛК щороку.
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