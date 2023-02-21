Чи вступить Китай у війну на боці РФ: військовий експерт – про відносини між Пекіном і Москвою

За словами експерта, якщо раніше Китай і Росія були умовно рівноправними партнерами, то зараз Москва дедалі більше стає залежною від КНР.

У Мережі останнім часом з'явилося багато інформації про те, що Китай нібито зближується з Росією і наближається до передавання РФ далекобійної військової допомоги.

Чи вступить Пекін у війну на боці Путіна, розповів політолог і директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю ТСН.ua.

На його думку, позиція та інтереси Китаю суперечливі у цьому контексті. Економічно Китай не зацікавлений у розширенні масштабів цієї війни.

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"Я думаю, що Китай не зацікавлений у військовому протистоянні з Заходом. По-перше, він не зовсім готовий до такого протистояння, по-друге, це вдарить по економічним позиціям Китаю. Китай вже став світовою фабрикою саме через торгівлю з Заходом та європейцями. Темпи стали набагато меншими, але все одно економічно Китай залежний від цих ринків. Якщо вони самі будуть ці відносини розривати, то це призведе до негативних економічних наслідків для Китаю. Навіть карантин спричинив великі проблеми, а тут ще й війна. Тому Китай використовує миротворчу риторику, тезу про свій нейтралітет у цій війні, але є співпраця з Росією", – зазначає експерт.

Водночас Фесенко звернув увагу і на інший бік інтересів Китаю – політичне, ідеологічне і навіть торгівельне протистояння зі Сполученими Штатами.

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"Є зона ризику — Тайвань, то, враховуючи контексти цього протистояння, Китаю не вигідна повна поразка Росії. Певне послаблення — так, Китай це використовує. Якщо раніше Китай і Росія були умовно рівноправними партнерами, тому що у росіян значно більший ядерний потенціал, але Китай потужніший економічно. Зараз чим далі, тим більше Росія стає залежною від Китаю і він цим користується. Цим він купує за великою знижкою газ, нафту, інші природні ресурси Росії. Але все ж таки здавати Росію, щоб вона програла в цій війні і в протистоянні з США, Китаю не вигідно. Тому Китай зараз балансує. Він з Росією був у партнерстві, між ними була і військова співпраця. Але Китай не підтримував захоплення Криму офіційно, він не визнавав сепаратистські республіки, не визнає анексію українських територій. Китай не голосує разом з Росією", — говорить політолог.

Зараз з’явилася заява Блінкена на Мюнхенській конференції про попередження Китаю щодо того, що він може надавати Росії летальну зброю. З’явилася така інформація і Штати попередили Китай.

"Це, гадаю, певною мірою пов’язано з китайським мирним планом. Нібито одна з ініціатив в рамках цього потенційного мирного плану, який Сі Цзіньпінь має озвучити 24 лютого полягає в тому, що Китай буде закликати до ненадання зброї воюючим сторонам. Можливо американці вирішили посилити цей ефект і почалася ця дискусія. Американці звинувачують Китай у тому, що він може постачати зброю Росії, а китайці звинувачують Штати у тому, що вони постачають зброю Україні. Така суперечка. Я думаю, що Китай буде зберігати і надалі цю подвійну позицію: формально вони зберігатимуть нейтралітет, закликатимуть до миру, пропонувати свої мирні ініціативи (припинення вогню, припинення постачання зброї), але в цих мирних ініціативах далеко не все буде відповідати нашим інтересам. Захід не буде прислухатися до порад Китаю припинити постачати зброю Україні. Це не та ситуація, яка призведе до завершення війни. Теза про припинення постачання зброї скоріше зіграє на користь Росії і проти нас", — розповів експерт.

На думку Фесенка, Китай зберігатиме співпрацю з Росією, але якщо і буде допомагати, то робитиме це неформально і неофіційно.

"Відоме китайське прислів’я говорить: "Не втручайтеся в події, чекайте поки трупи ваших ворогів пропливуть повз вас". Це ще один з аргументів щодо затягування війни, чому Заходу це не вигідно. Насправді Росія від цього може програти, а виграє Китай. Між іншим в Мюнхені теж це відчувається. Зараз головна небезпека для міжнародних відносин, для Європи — російська агресія та імперські амбіції. Але постійно роблять поправку про Китай. Тому ця зв’язка Китай-Росія існує і на Заході її постійно відпрацьовують. Нам теж треба робити поправку, але на пряму підтримку Росії Китай не піде", — підсумував український політолог.