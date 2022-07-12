Виїзд з України: чи потрібно відкривати кордон для чоловіків і чи не втечуть вони усі

Теза про те, що всі чоловіки втікатимуть, якщо в Україні відкриють кордони, - є нонсенсом і неповагою до українських чоловіків.

Ексрадник голови МВС та керівника Офісу президента Віктор Андрусів заявив, що українські чоловіки - патріоти, тому вважати їх потенційними втікачами за кордон - це неповага до них. Також він зазначив, що питання виїзду з України чоловікам на заробітки можна врегулювати так, аби українці з-за кордону могли фінансово допомагати армії, а у випадку необхідності повернулися захищати Батьківщину.

Про це ексрадник голови МВС та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, засновник волонтерського проєкту "Добробат" Віктор Андрусів розповів в проєкті "Розмова про важливе" на YouTube-каналі ТСН.ua.

"Це нонсенс, що всі будуть втікати. Я пам'ятаю перші дні війни: чоловіки вивозили свої сім'ї і верталися сюди. Послухайте, не можна так ставитися до чоловіків. Що це ми за держава така, яка вважає, що всі чоловіки країни будуть втікати? Та як таке може бути? Чоловіки є патріотами. Є якийсь невеликий відсоток таких чоловіків, ну їх 10% нехай, і то, я думаю, що це забагато. У всьому іншому чоловіки є патріотами", - сказав він.

Ексрадник керівника ОП вважає, що не дозволяти чоловікам виїжджати з України через думку, що всі вони втечуть - неправильно.

"Це, зрештою, про чоловічу гідність - не бути цим втікачем, захищати свою Батьківщину. Ми виховані в цій культурі. Не можна так ставитися, що ми всіх будемо тримати, бо ви всі втікачі. Так тоді ми перетворюємося на якийсь теж табір чи що. Це просто нонсенс. Це просто нерозумний підхід до цього питання", - сказав Віктор Андрусів.

Він вважає, що до цього питання можна підійти іншими методами.

"Розумний підхід - це різні інструменти, як це зробити. Будь-ласка: не хочете страховий внесок? Давайте ми скажемо, що 3 мільйони чоловіків не можуть виїжджати, а всі інші - виїжджайте, працюйте, шукайте можливість перерахувати сюди кошти, допомогти армії, волонтерам тощо. Це ж теж відбувається. Хто ж це робить? Що це за люди, які безкінечно тратять кошти на допомогу армії?" - зазначив він.

Також Віктор Андрусів додає, що питання оподаткування роботи чоловіків за кордоном, яким би дозволили виїжджати з України на заробітки, це питання стосунків української держави з іншими країнами.

"Це питання стосунків з іншими країнами: з Польщею, Чехією, балтійськими країнами. Якщо у вас працюють наші чоловіки, то давайте ми домовимося, що ви їх обліковуєте і ми бачимо, що вони заробляють. Ба більше, ми повинні мати можливість їх поінформувати: "Друже, на жаль, такий час, що ти мусиш іти на війну". І цей чоловік повернеться. Я знаю десятки прикладів, коли люди поверталися з-за кордону, щоб іти на війну, і це знову ж таки, про наших чоловіків. Врешті-решт, припиніть не поважати чоловічу гідність. Ось те: "Чоловіки всі втечуть" - це просто неповага до українських чоловіків", - резюмував він.

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