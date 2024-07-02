Чи стане головування Угорщини в ЄС катастрофою для України: пояснення від експертки з євроінтерграції

З 1 липня Угорщина розпочала шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу. А вже сьогодні, 2 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з неанонсованим візитом завітав до Києва.

Що означає для України цей візит, і чи варто боятися головування Будапешта в ЄС, розповіла експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марія Голуб в екслюзивному коментарі для ТСН.ua.

За словами експертки, дуже добре, що цей візит відбувся.

По-перше, він був важливий для Орбана, щоб продемонструвати, що він налаштований конструктивно після всього, що відбулося між ним і попереднім поки що керівництвом ЄС, і після новоствореної ним напів групи в Європарламенті (Віктор Орбан, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і експрем’єр Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової правої групи в Європарламенті – ред.) з їхньою дуже критичною й скептичною аджендою.

"Тобто, на другий день головування Угорщини в ЄС, Орбану було важливо продемонструвати, що він налаштований на співпрацю, оскільки в Брюсселі його постійно й дуже справедливо звинувачували в блокуванні всього по Україні. А це так і є: будь-яке українське питання, будь-то військова допомога, чи євроінтеграція, чи двосторонка – Угорщина постійно все блокувала. Тому візит до Києва – можливість для Орбана показати, що вони відкриті до діалогу", – сказала в коментарі ТСН.ua Марія Голуб.

По-друге, щодо питання прав нацменшин, на якому наполягає Орбан, для ЄС важлива не так думка Угорщини, як Венеціанської комісії. Тому Україні треба це питання максимально піднімати й виводити за рамки двосторонніх переговорів, за рамки виключно угорського питання (бо в Україні є не лише угорська нацменшина), і підключати інші важливі центри впливу.

По-третє, піврічне головування Угорщини в ЄС – не катастрофа для України й нашої євроінтеграції.

"Всі пріоритети Угорщини були погоджені ще півтора роки тому. Наприклад зараз свої пріоритети випрацьовує Польща за півроку до початку свого головування. Так само вже почала готуватися Данія. Тому сюрпризів не буде.

Але, справа ще й у тому, що ці півроку – це якраз трансформаційний період у самому ЄС. Нічого важливого точно не буде відбуватися до вересня, поки не буде затверджено нове керівництво Європарламенту та Єврокомісії. Нова Єврокомісія, швидше за все, почне працювати наприкінці жовтня – на початку листопада. Плюс, всередині ЄС є політичний консенсус, що наступний комісар по розширенню (а зараз це представник Угорщини Олівер Варгеї – ред.), а для України – це одне з ключових портфоліо, не має бути угорцем", – додає Марія Голуб.

Дійсно, за її словами, для України було ключовим моментом провести Міжурядову конференцію щодо вступу України до ЄС (яка фактично й відкрила наші офіційні переговори про вступ – ред.) до початку угорського головування. І ми це зробили, бо наступні півроку Єврокомісія буде доробляти скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. Десь за півроку ми зможемо відкрити перший кластер переговорів. А з 1 січня 2025 року вже починається головування Польщі в ЄС.

Також читайте У Кремлі прокоментували візит Орбана до Києва

"Єдине, ми маємо розуміти, що це Орбан, у нього своя адженда, з політичних міркувань він буде постійно зараз конфліктувати з ЄС. І тут для нас ключове – не дати йому можливості використати українське питання в своїх інтересах, у тому числі в рамках новоствореного напів обʼєднання в Європарламенті, де вони вже чітко заявили, що виступають "за мир". Це дуже маніпулятивна заява, яка протиставляє їх європейській бюрократії, яка в їхній інтерпретації начебто "за війну", не пояснивши, що мир на умовах, які вони пропонують, чомусь сильно збігається з тим, про що дуже часто говорить Путін", – підсумувала Марія Голуб.

Раніше ТСН.ua з'ясовував, навіщо Орбан вперше за майже десять років приїхав до Києва з неанонсованим візитом.

Нагадаємо, дипломат Андрій Веселовський назвав головну мета візиту прем’єра Угорщини до України. Нардеп Олександр Мережко висловив свою точку зору, чому Орбан приїхав до України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.