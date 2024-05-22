Чи є на фронті американські снаряди: воїни ЗСУ розповіли, яка ситуація з боєприпасами

Перша партія нової допомоги від США вже на фронті. Снаряди американського виробництва летять у бік росіян на Бахмутському напрямку. Артилеристи 30-ї бригади кажуть, що нарешті закінчився снарядний голод. Ба більше, разом з іноземною допомогою почали надходити партії снарядів українського виробництва. Причому дефіцитного калібру.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

"З вікна авто бачимо як палає в районі Лисичанського нафтопереробного заводу. Його околиці утримують наші війська. Бо там невеличкий клаптик Луганщини, який дотепер під нашим контролем", - каже Юлія Кирієнко.

Донеччина

Наша гармата сипле снаряди в бік ворожої піхоти. Це вже втретє за ранок лунає команда до бою. Така інтенсивність артилерійського вогню доводить головне - нарешті закінчився снарядний голод, кажуть гармаші.

"Іноземна допомога вже на фронті. Ось бачимо справжній скарб - снаряди для далекобійної артилерії, які буквально нещодавно приїхали до наших позицій артилеристів і вже працюють на Бахмутському напрямку. Це - американські кабанчики. Так їх називають у ЗСУ", - наголошує Юлія Кирієнко.

Снаряди на фронті

Командир гармати "Жолудь" дарує ТСН кліпси від зарядів. І готує до заряджання черговий постріл.

"Вчора ввечері привезли. Дуже добре працювати ними, ми задоволені. Відпрацьовуємо гарно", - каже військовий.

Гармаші заряджають стареньку радянську гармату і знову "кабанчик" летить в бік ворогів. Тепер на позиціях артилерії цілий асортимент снарядів. Тут хоч і раді іноземній допомозі, але звикли цінувати своє.

"Вперше за 2 роки повномасштабної війни ми можемо бачити повний заряд і слово повний написано української мовою", - каже "Аваст" заступник командира підрозділу.

Робота ЗСУ по окупантах

Лиш одним снарядом українського виробництва ці гармаші розбили ворогам переправу через річку. І прицільним вогнем знищили російську гармату "Мста", яку вважають окупанти гордістю свого оборонпрому.

На цій ділянці фронту відчутно побільшало роботи, кажуть армійці. Після того, як окупанти почали штурмувати Харківщину, на Донеччині теж ворожа піхота пішла в наступ. Майже по всім напрямкам. Росіяни сподівались на швидкий прорив до того, як нам підвезуть іноземну допомогу. Але наші війська встигли підготуватись. І щоби наша піхота не вступала в бій ворожих штурмовиків розбивають на підходах шквальним вогнем. Армійці кажуть, добре, що є чим стріляти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Снарядний голод закінчився! Українські артилеристи закидають росіян американськими боєприпасами!

Читайте також: