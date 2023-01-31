Чи є причини для занепокоєння українців, які проживають поблизу кордону з Білоруссю: в ДПСУ відповіли

Ударного угрупування, яке б на сьогодні було готове зайти на територію України з території Білорусі, наразі немає, утім необхідно бути пильними і розуміти, що ворог не полишив намірів захопити Україну, кажуть в ДПСУ.

У Держприкордонслужбі України розповіли, чи є причини для занепокоєння українців, які проживають поблизу кордону з Білоруссю через загрозу наступу ворожих військ.

"Бути спокійними ми, звісно, не можемо. Ми бачимо ситуацію з Росією, коли щодня Чернігівщину, Сумщину і Харківщину ворог обстрілює зі своєї території. Ситуація по напрямку з Білорусією вона також не досить спокійна, бо там перебувають російські підрозділи і Росія намагається втягнути Білорусь у війну, а за необхідності Білорусь знову відкриє свій кордон для російських військових для заходу на територію нашої країни", - сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами Демченка, за ситуацією на кордоні з Білоруссю спостерігають підрозділи розвідки і наразі ударного ворожого угрупування, яке вторглось в Україну, немає.

"Якогось ударного угрупування, яке б на сьогодні, зараз, було готове зайти на територію України, там немає. Але Росії важливо нагнітати ситуацію щодо кордону з Білоруссю у цьому напрямку для того, щоб Україна тримала необхідну кількість сил та засобів на цьому напрямку і не перекидала їх на більш важливі (ділянки – Ред.) , на схід нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії", - сказав він.

Речник ДПСУ наголосив, що все ж необхідно завжди бути пильними і розуміти, що ворог не полишив своїх намірів захопити Україну.

"Але до цього потрібно свідомо підходити, не сіяти паніку, а відстежувати ситуацію, розуміти розвиток, який відбувається, вірити офіційним джерелам інформації: Генеральному штабу, Міністерству оборони, Держприкордонслужбі для того, щоб для себе зрозуміти, яка ситуація де відбувається", - сказав Демченко.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що Росія зосередиться на окупації більшої території Донецької та Луганської областей. На його думку, відновлення наступу сил, розташованих на півночі України, в Білорусі, є малоймовірним.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що новий наступ РФ можливий на будь-якому напрямку. "Наступ може бути з будь-якого напрямку. Наступ може бути на півдні або сході", - сказав глава держави. Воднчас він переконаний, що РФ не вдасться захопити Україну.

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