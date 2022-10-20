Чи є ще на Заході політики, які закликають "зберегти обличчя Путіну": відповідь експертки

Публічні розмови західних посадовців, що війна в Україні повинна завершиться саме військовою поразкою Росію, лише зіграють на руку Москві.

Експертка Марія Золкіна повідомила, що серед українських західних партнерів були країни, які були готові домовлятися із російським диктатором Володимиром Путіним про мирну угоду.

Про це голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна розповіла в інтерв'ю ТСН.ua.

"Є певні країни серед наших партнерів, які готові були би домовлятися саме з Путіним. Але все-таки ключові українські партнери - це "реальні яструби", на яких ми можемо покладатися. Їхні реальні наміри відповідають риториці. Це дуже важливо, що ці країни - їх небагато, що заявляють, так і діють і будуть діяти найближчим часом. Це стосується і відвоювання України, і збройна підтримка України, і неможливістю залишати Україну поза системою колективної безпеки, поза НАТО чи іншими оборонними союзами. Британія - одна із небагатьох держав, яка жорстка у цьому плані. Стратегічні партнери стоять на тому, що укласти з Путіним мирну угоду не вдасться. І цей конфлікт має бути завершений саме військовою поразкою Росії", - сказала вона.

Експертка пояснила, що офіційні особи у Європі не говорять публічно про те, що війна в Україні повинна завершиться саме військовою поразкою Росію, бо це лише зіграє на руку Москві.

"Інша справа, що про це публічно та офіційно не будуть говорити, бо це працюватиме плюс в Росії, це гуртуватиме суспільство. Нам головне - це пережити цю зиму. Якщо Україна пройде цю зиму з мінімальними втратами, всі питання про "зберегти обличчя Путіну", домовлятися із ним, будуть зведенні нанівець", - зазначила Золкіна.

На початку війни деякі західні лідери просили "зберегти обличчя Путіна"

У червні французький лідер Еммануеь макрон закликав не "принижувати" Росію. Мовляв, щоб після завершення війни можна було знайти дипломатичне рішення для її виходу з ізоляції. Відразу Україна та східноєвропейські союзники розкритикували президента Франції після його заяви.

Зеленський реагуваючи на такі висловлювання Макрона, заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну". Глава держави підкреслив, що пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками українським суверенітетом заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це не дуже коректно.

У США також озкритикували президента Франції Еммануеля Макрона за його заклики "не принижувати Росію".Колишня держсекретарка США і кандидатка в президенти Гілларі Клінтон запвенила, повністю підтримує вимоги українців щодо повного виведення російських військ з території нашої держави.

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