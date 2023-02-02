Чи є шанси в Росії здійснити реванш та як далеко може зайти армія Путіна: відповідь експерта

Олексій Гетьман припускає що у наступ, скоріш за все, піде легка піхота з невеликою кількістю важкої техніки і переважною зі стрілецькою зброєю. Але є нюанс: поширюється неперевірені інформація про підготовку потужного авіаудару по позиціях Сил оборони.

Росіяни побачили, що тієї кількості людей та техніки, тих сил та засобів недостатньо, щоб робити якісь прориви та здійснювати якісь наступальні дії, тому вони зупинились. Артилерії у них вистачає, вони продовжили масовані артилерійські обстріли. І вони вирішили, що потрібно долучити більшу кількість людей, яких можна не жаліти, і за рахунок такої людської навали можна робити якісь просування.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, відповідаючи на запитання, чи є шанси у Росії здійснити реванш та як далеко може зайти армія Путіна.

"Але тієї кількості людей, яку вони (росіяни – ред.) долучили, а там більше 300 тисяч, вони не здатні забезпечити відповідною кількістю важкої техніки. У них просто нема стільки танків, броньованих машин та усього іншого", - пояснив експерт.

Олексій Гетьман припускає що, скоріш за все, це буде легка піхота з невеликою кількістю важкої техніки і переважною зі стрілецькою зброєю.

"Але вони (російські військові – ред.) досягали певного успіху, коли клали людей, сотнями-тисячами клали людей задля того, щоб просунутись на декілька кілометрів, як це було, наприклад, у Соледарі. Тому казати, що буде все просто, і ми їх перелускаємо як горіхи, ні, так казати неможна. А з іншого боку – вважати, що це буде якийсь потужний удар, більш потужний, ніж це було рік тому, теж казати неможна. Тому що ще раз (повторю – ред.): у них багато людей, але не так багато техніки та інших засобів", - зазначає експерт.

Хоча, за словами Гетьмана, є інформація, що російські окупанти підтягнули до кордонів України велику кількість літаків. Проте експерт зауважує, що це неперевірена інформація.

"Є така неперевірена інформація, що на найближчих аеродромах базується біля 700 різних літаків: винищувачів, штурмовиків. Може, вони (росіяни – ред.) планують робити авіаційний удар по наших оборонних позиціях. Хоча у нас непогано працює ППО. Подивимось. Ми зараз можемо зробити прогноз, а потім казатимемо, що помилилися. Бо треба розуміти, що прогноз – це лише прогноз", - підсумував військовий оглядач.

Нагадаємо, Гетьман вважає, що станом на початок лютого вже можна говорити про ознаки початку нового ворожого наступу. Експерт віддав належне росіянам за те, що вони навчилися дуже швидко передислоковувати свої війська.

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