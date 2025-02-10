Чи є шанси закінчити війну в 2025 році: відповідь військового

Головний сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ігор Руляк відповів, чи є шанси закінчити війну в Україні в 2025 році.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин він розповів, що війна триває не лише на території України.

“Є санкції, є якісь економічні міркування, є геополітичні процеси, які так чи інакше впливають на лідерів держав, на їхнє оточення, на їхні фінанси, на сприйняття населення своїх лідерів. Радянський Союз розпався без жодного пострілу і жодних передумов цьому не було. Так само як і з Кримом у 2014 році. Я, як свідок цих подій, ми могли їх забити там просто палицями дерев'яними. І ніхто не вірив, що вони анексують півострів. І якщо ми говоримо про саму Російську Федерацію, це до питання про те, наскільки глибоко вони зайдуть на територію нашої країни та мирний процес завершити у 2025 році”, – каже військовий.

Аліна Туришин і Ігор Руляк / Скриншот із відео TSN.ua

За його словами, 90% успіху Росії в Криму в 2014-му році – це були наші співгромадяни і колаборанти.

“Якби цього всього не було, ми мали б професійні структури, які повинні захищати суверенітет держави на будь-якому рівні. Гібридна війна – звідти пішло це поняття. Що ж вони не просто силою взяли і захопили. Також і тут – ми ж не знаємо, як розвиватимуться події при тому чи іншому розкладі, може статися на території України”, – вважає Ігор Руляк.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Легендарна 126-та бригада форсувала Дніпро! ВПЕРШЕ! НЕЙМОВІРНІ ПОДРОБИЦІ, ВІД ЯКИХ ПЕРЕХОПЛЮЄ ДУХ!

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