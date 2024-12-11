Чи є у Мирнограді та Покровську окупанти: військові відверто розповіли про тактику росіян

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Російські окупанти раз по раз щодоби штурмують лінію оборони наших воїнів — і за допомогою техніки, і групами піхоти. Водночас там майже не замовкає артилерія противника.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Яка ситуація на фронті

"Насамперед, хочу абсолютно точно заперечити наявність окупантів на крайніх вулицях Покровська. Не знаю, хто і з якою метою таку інформацію “розганяє” у мережі, але це абсолютна і стовідсоткова маячня", — каже кореспондент ТСН.

Від лінії бойового зіткнення до крайніх південних споруд Покровська відстань зараз становить від п’яти з половиною до понад вісім кілометрів. Це якщо брати сегмент фронту від Новотроїцького й Шевченко, розташованих південно-західніше Покровська, до Даченського, що стоїть просто на автошляху М30 Донецьк-Покровськ-Дніпро, й далі — східніше повз Лисівку, Сухий Яр і аж до Миколаївки.

Власне це і є наразі обрис ділянки бойового зіткнення, на якій окупанти тиснуть безпосередньо у бік Покровська та Мирнограда. До околиць Мирнограда від ЛБЗ відстань значно менша — близько трьох кілометрів, але слід зауважити, що забудова у Мирнограді розтягнута і саме у бік фронту. Тобто до середмістя там ще понад чотири з половиною кілометра, але вже безпосередньо міської забудови. Всі ці відстані, ясна річ, дуже невеликі. А надто для ворожих засобів далекого ураження — артилерією, КАБами й дронами московити цілодобово обстрілюють з відстані і Покровськ, і Мирноград.

"Є мінімальний рівень, який вони підтримують завжди, і нижче цього рівня ураження не спускається. Тобто воно підіймається тільки вище, а потім воно спускається на цей же рівень мінімальний. Тобто вони продовжують завдавати вогневого ураження, мають на це засоби та мають боєприпаси. І вони це, скажімо так, і роблять", — каже “Артек”, заступник командира батальйону 25-ї ОПДБр.

"Артек"

До Мирнограда можуть заходити ДРГ

Коли знімальна група ТСН працювала на позиціях наших "безпілотчиків" на напрямку Мирнограда, кілька разів упродовж доби в ефірі лунало попередження про ймовірність заходу до самого міста ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

"Приблизно тиждень тому була інформація, що до Донецька заїхали бійці ворожого спецпідрозділу “Сєнєж” і нібито саме з метою проведення глибинних диверсійно-розвідувальних рейдів у напрямку Покровська з Мирноградом. Але про самі факти таких ворожих дій, мені принаймні, нічого не відомо. Уся війна відбувається зараз південніше Покровська з Мирноградом. І це, як і раніше, комбіновані механізовано-піхотні ворожі накати", — каже Олександр Моторний.

Українські військові

Тактика окупантів

"Спочатку вони використовували, переважно, це два танка. Майже завжди — перший і останній з РЕБом. І всередині колони були або дві або три або БМП або “мотолиги”, завантажені піхотою повністю. Буває — два-три рази! Зараз це максимум два рази. Така в них операція, скажімо так. Ну, переважно за лінією висаджують фіг зна де. І потім на своїх двох вони йдуть сюди", — каже “Сімба”, споряджаючий екіпажу FPV-дронів 25-ї ОПДБр.



Ворожа техніка мчить на максимально можливій швидкості, не надто ховаючись — просто полями. Але це мало допомагає московитам. Наші безпілотні розвідники зазвичай бачать ці висування ще дуже далеко і мерщій наводять українську артилерію.

Напередодні ТСН на власні очі спостерігала кілька таких “накатів” і з різницею у тридцять секунд кілька точних влучань перетворили два ворожих броньовики на купу брухту! А от піхоту, яка розсипається полем, ховається у вирвах, норах, рівчаках, якихось спорудах, якщо такі є — вже доводиться вираховувати і знищувати або мінометникам, або тим самим дроноводам. Водночас оця схема — зачепитися, сховатися, дочекатися залишків наступної такої ж групи — це власне те, що окупанти роблять по всій Донеччині, де тепер активно атакують.

Новотроїцьке, Шевченкове, Даченське, Лисівка, Сухий Яр, Промінь — це наразі напрямки і населені пункти на Покровсько-Мирноградському відтинку, де ворог тисне найпотужніше і намагається атакувати майже безперервно.

Військові пробують контратакувати ворога

Водночас українські воїни не лише стоять в обороні, але й пробують контратакувати ворога. Зокрема у тому-таки селищі Шевченко ми бачили, як український танк викотився на відстань метрів 15 до споруди, у якій засіла чимала група ворога, і просто прямим наведенням розстрілював схованку окупантів.

І це притому що вороги мають дуже багато не лише протитанкових засобів, але й дронів, якими намагаються вразити будь-яку рухому ціль у межах досяжності. А дістають вони, на жаль, дуже далеко. Зокрема, московитські дрони на оптоволокні вже залітають за північні околиці Покровська і стежать за автодорогою М30, що північніше міста.



Це йдеться про умовно тилову ділянку, відстань до якої від лінії бойового зіткнення становить наразі близько десяти кілометрів. Звичайні FPV-дрони окупантів летять мало не вдвічі далі.

Що відбувається в Покровську? ТСН розвінчує ворожий "вкид"!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 7:00 11 грудня. Наслідки обстрілу Запоріжжя, нова українська зброя, обмеження переказів

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