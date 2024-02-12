Чи є вже в Україні зброя, здатна змінити перебіг війни: новий командир "Вовків да Вінчі" розповів

Військовий каже, що раніше Україна мала перевагу, однак зараз — ні.

В Україні ще немає зброї, яка здатна змінити перебіг війни з Росією. Зараз нашим військовим необхідно хоча б мати баланс у кількості озброєння з ворогом.

Таку думку висловив новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій "Філя" Філімонов в ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній.

“Я її (зброю — ред.) не бачу, тому що нам би по зброї зараз мати баланс з росіянами. Спочатку в нас була перевага в дронах, у використанні, у технологічності, у тактиці застосування. Наразі цієї переваги немає. Проблема в тому, що Росія виробляє на місяць 100 ракет і 300 дронів типу “Шахед”. І нам потрібна така зброя”, — розповів військовий.

За його словами, якщо наші партнери хочуть, щоб Україна перемагала, вони мають забезпечити нас ракетами великої дальності і дати змогу бити по території ворога, по військовим об'єктам, логістичним шляхам.

“Те, як ми топимо кораблі водними дронами, це взагалі для мене було немислимо. Якщо вони ракетами не можуть нам нанести більше ураження, ніж ми наносимо дронами, умовно не дуже дорогими. Те саме, коли наші дрони долітають до нафтопереробних фабрик, заводів, аеропортів. Це про багато що каже. Ми можемо дешевими засобами робити їм набагато болючіше, ніж вони роблять ракетами, які коштують мільйони”, — каже Сергій Філімонов.

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