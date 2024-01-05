Чи є загроза наступу на Київ: Наєв розповів, скільки військових зосередила Росія біля північного кордону

Ситуація на північних кордонах із ворогом контрольована. Затишшя ЗСУ використовують для будівництва фортифікаційних споруд і мінування територій. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який сьогодні побував в одному з опорних пунктів Сил оборони на Київщині та вручив нагороди військовослужбовцям.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Військовому "Баті" – 51 рік. Киянин рідну землю захищає вже два роки. З росіянами на сході доводилося вступати навіть у ближні бої.

Від осені чоловік несе службу на Київщині в опорному пункті Сил оборони. Крім ліній оборони, тут є і медичний бліндаж. Саме сюди звертаються військові, якщо мають травми або проблеми зі здоров'ям.

"Батя"

Богдан – старший бойовий медик роти. Його гордість – пластикові ноші, надані волонтерами для евакуації загиблих або поранених. На cході, запевняє, постійно ставали у пригоді. Бо вони легкі, зручні. Ними можна тягнути людину, наче на санках.

Чи насправді захисники забезпечені необхідним, приїжджає інспектувати командувач Об’єднаних сил ЗСУ. А заразом Сергій Наєв розповідає і про ситуацію на північних кордонах. Мовляв, на межі з ворогом постійно будують оборонні рубежі, копають протитанкові рови та траншеї, мінують місцевість.

"На цей час російських військових навпроти Чернігівської та Сумської областей як було, так і залишилося – близько 19 тисяч осіб. Ударних угруповань не створено. Станом на зараз підстав хвилюватися немає, наша розвідка моніторить ситуацію", – каже Сергій Наєв.

Військові Наєва завели до святкового столу. Адже сьогодні українці святкують Водохресний святвечір.

Бліндаж ЗСУ

Здобути перемогу та повернутися до рідних – це бажання кожного. Віталій, до прикладу, вже вирішив: побудує будинок і хоче сина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Північний кордон: як військові готуються до оборони та що робитимуть після перемоги

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про атаки окупантів та показали роботу ППО.

Читайте також: