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Чи є загроза наступу на Київ: Наєв розповів, скільки військових зосередила Росія біля північного кордону

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Чи є загроза наступу на Київ: Наєв розповів, скільки військових зосередила Росія біля північного кордону

Позиції ЗСУ

ТСН побувала на позиціях українських захисників.

Ситуація на північних кордонах із ворогом контрольована. Затишшя ЗСУ використовують для будівництва фортифікаційних споруд і мінування територій. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який сьогодні побував в одному з опорних пунктів Сил оборони на Київщині та вручив нагороди військовослужбовцям.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Військовому "Баті" – 51 рік. Киянин рідну землю захищає вже два роки. З росіянами на сході доводилося вступати навіть у ближні бої.

Від осені чоловік несе службу на Київщині в опорному пункті Сил оборони. Крім ліній оборони, тут є і медичний бліндаж. Саме сюди звертаються військові, якщо мають травми або проблеми зі здоров'ям.

"Батя"

Богдан – старший бойовий медик роти. Його гордість – пластикові ноші, надані волонтерами для евакуації загиблих або поранених. На cході, запевняє, постійно ставали у пригоді. Бо вони легкі, зручні. Ними можна тягнути людину, наче на санках.

Чи насправді захисники забезпечені необхідним, приїжджає інспектувати командувач Об’єднаних сил ЗСУ. А заразом Сергій Наєв розповідає і про ситуацію на північних кордонах. Мовляв, на межі з ворогом постійно будують оборонні рубежі, копають протитанкові рови та траншеї, мінують місцевість.

"На цей час російських військових навпроти Чернігівської та Сумської областей як було, так і залишилося – близько 19 тисяч осіб. Ударних угруповань не створено. Станом на зараз підстав хвилюватися немає, наша розвідка моніторить ситуацію", – каже Сергій Наєв.

Військові Наєва завели до святкового столу. Адже сьогодні українці святкують Водохресний святвечір.

Бліндаж ЗСУ / ©
Бліндаж ЗСУ

Здобути  перемогу та повернутися до рідних – це бажання кожного. Віталій, до прикладу, вже вирішив: побудує будинок і хоче сина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Північний кордон: як військові готуються до оборони та що робитимуть після перемоги

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про атаки окупантів та показали роботу ППО.

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Дата публікації
Перегляди
1723
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