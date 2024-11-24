Чи є загроза втратити Куп'янськ: начальник Генштабу про наступ РФ на Оскіл

Баргилевич запевнив, що усі атаки на Куп'янськ були відбиті.

На Куп'янському напрямку була спроба росіян зайти колоною до Куп'янська. У Мережі була інформація, що росіяни вийшли до річки Оскіл і перерізали трасу Куп'янськ – Борова. Тобто українське угруповання на лівому березі Оскола перерізане.

Чи вдалося стабілізувати ситуацію на Куп'янському напрямку, чи вдалося нівелювати загрозу втрати Куп'янська, ексклюзивно для ТСН.Тиждень, у розмові з кореспондентом ТСН Андрієм Цаплієнком повідомив начальник Генерального Штабу Збройних Сил України Анатолій Баргилевич.

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В ГЕНШТАБІ ОЗВУЧИЛИ ВТРАТИ! ВПЕРШЕ В ТЕЛЕЕФІРІ ГЕНЕРАЛ БАРГИЛЕВИЧ! Інтерв’ю для ЦАПЛІЄНКА

"Всі атаки на Куп'янськ були відбиті. Противник був знищений. На цей час загрози Куп'яську як місту немає. Будуть вжиті всі відповідні заходи, щоб посилити це угруповання і захистити його. Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, що там перебувають", – запевнив генерал Баргилевич.

Наступ РФ на Куп'янськ і Борову (Харківська область) / Фото: t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, що 13 листопада російський десант прорвався на лівий берег міста Куп'янськ Харківської області. Проте українським оборонцям вдалося знищити окупантів.

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