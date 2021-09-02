Чи можлива відмова від Мінського формату: що говорили Зеленський і Байден про безпеку України

Чи можлива відмова від Мінського формату: що говорили Зеленський і Байден про безпеку України

Керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що США хочуть долучитися до вирішення питань щодо безпеки України.

На зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського не йшлося про заміну чи відмову від Мінського формату.

Про це 2 вересня телефоном з Вашингтона розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак у програмі "Право на владу" на 1+1.

"Заміна Мінського формату чи відмова від Мінського формату — це питання не розглядалося. Але розглядалося питання долучення Сполучених Штатів до глобального вирішення питання щодо безпеки України. Це стосується і питання "Північного потоку-2". Ці питання дійсно розглядалися. Це було і під час тет-а-тет президентів, і під час розмови в широкому форматі", — сказав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що Україна розглядає "Північний потік-2" не як комерційний проєкт, а як питання національної безпеки і доносить цю позицію до міжнародних партнерів.

"Не тільки на словах, а вже і на ділі" – Єрмак про готовність США допомогти Україні

Раніше Андрій Єрмак розповів про можливу участь США в переговорах Нормандського формату.

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський нарешті зустрівся з президентом США Джо Байденом. Переговори тривали дві години замість запланованих 45 хвилин.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання