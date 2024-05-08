Чи з'явилось на фронті більше снарядів: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на передовій

Зараз десантники тримають оборону в низині, коли окупанти запускають свої дрони з вигідних висот.

Поблизу Тернів, на Лиманському напрямку, нашим оборонцям удалося відтіснити ворога. Бійці намагаються вибити росіян із панівних висот та завадити роботі ворожих безпілотників. Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади прикривають побратимів за допомогою іноземної причіпної гаубиці.

Про це йдеться у репортажі знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

На позиції українських захисників знімальна група ТСН їде у сутінках. У бік Тернів потрібно швидко рухатись, оскільки бої тут не стихають.

Військовий Андрій каже - ворог тут намагається сунути великими групами. Тому снарядів до британської гармати в 105 мм за час свого чергування не економили.

"Зараз трошки більше по постачанню снарядів, то ми трошки даємо відсіч ворогу, працюємо часто немає великих пауз щоб трошки облегшити роботу нашої піхоти", - каже він.

Андрій

L-119 - британська гармата калібру, яка бʼє 105 мм точно влучно та прицільно. Вона причіпляється до пікапу і може швидко змінювати позиції. Більшість з обслуги гармати до роботи з іноземною технікою працювали мінометниками за сотні метрів від ворожих позицій. Зараз вони прикривають тих ,хто стоїть на передньому краю і по собі знають, наскільки важлива вогнева підтримка під час відбиття наступів та штурмів. Але хлопці і самі ризикують добряче, коли працюють по ворожих цілях.

"Ворожі розвіддрони літають і якщо ти будеш працювати, коли над тобою висить той "Орлан" чи "Зала", він просто спалить твою позицію і все. Якщо встигнеш переїхати, то буде добре. Якщо ні, то будеш чекати прильоту", - каже військовий "Кабал".

Зараз десантники тримають оборону в низині, коли окупанти запускають свої дрони з вигідних висот. Та прорвати оборону в напрямку Тернів їм не вдається. Нашим оборонцям біля Ямполівки вдається потроху відсовувати ворога з раніше займаних позицій.

"Командир Микита в шапці та з парою з рота зустрічає ранок на позиціях разом з нами. Це найхолодніша ніч перших днів травня, але іноземна гармата до українських холодів за рік роботи вже пристосувалась і на якість пострілів нічний мінус не впливає", - йдеться у сюжеті ТСН.

23-річний системний адміністратор з мирного життя до лав війська долучився два роки тому. Нині підтримує побратимів-десантників 105 мм калібром на Лиманському напрямку фронту. Коли окупанти сунуть на броні на наші укріпрайони цілими не проїжджають і кількох кілометрів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ відтиснили росіян! Як західна техніка допомагає бійцям на фронті?

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав кількість знищених окупантів за добу.

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