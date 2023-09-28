Чи заборонять виїзд з України військовозобов’язаним жінкам від 1 жовтня 2023: адвокат пояснив

Від 1 жовтня всі жінки-медики та фармацевти мають стати на військовий облік у Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП). Чи означає це, що жінкам заборонять виїзд за кордон, – питання, яке хвилює багатьох українок.

Так, у спільноті “Бути мамою” в Фейсбук жінки питають, чи зможуть вільно перетинати кордон.

“Підкажіть, можливо хтось знає, чи зможу я виїхати за кордон після 1 жовтня, оскільки маю медичну освіту?” – пише одна з користувачок.

“Чи правда, що не будуть випускати таких жінок за кордон? Якщо, наприклад, жінка є медсестрою, за спеціальністю працювала один місяць і не має військового квитка, чи теж це торкнеться її?” – питає ще одна жінка.

Військовий облік жінок

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі сайту ТСН.ua пояснив, що військовий облік для жінок-медиків та жінок-фармацевтів є обов’язковим вже понад 30 років.

“Ще з радянських часів вони повинні були бути на військовому обліку. Єдине питання, що за 30 років, і навіть 2014 року, ця ситуація не була врегульована і особи, які за це відповідали, переважно нічого не робили”, – розповів адвокат.

Він нагадав, що питання військового обліку жінок в Україні піднімали ще в листопаді 2021 року. Однак через суспільне обурення рішення відклали до 2023 і 2026 років.

“Коли піднялося це питання, ви пам’ятаєте, був великий скандал з цього приводу. Вони (депутати – ред.) розширювали перелік осіб, які підлягають обов’язковому військовому обліку і врешті домовились про те, що обов’язковий облік військовозобов’язаних жінок буде від 1 жовтня 2023 року, а всіх інших жінок – від 1 жовтня 2026 року”, – розповів Ростислав Кравець.

Адвокат пояснив, що всі жінки, які мають спеціалізацію фармацевта та медика, повинні стати на військовий облік, якщо цього досі не зробили. Крім того, обов'язки покладаються на заклади охорони здоров’я, щоб вони перевірили всіх своїх працівниць на предмет постановки на військовий облік.

“На сьогоднішній день намагаються обов’язково внести в реєстр військовозобов’язаних, резервістів і призовників в першу чергу жінок, які мають медичну освіту. При цьому питання, знову ж таки, якщо особа ніколи не працювала за своєю освітою також не врегульовано жодним чином”, – зазначив Ростислав Кравець.

Чи заборонять виїзд жінкам з 1 жовтня 2023

Адвокат підкреслив, що будь-яких нових змін у законодавстві стосовно виїзду, перетину кордону жінками та мобілізації немає.

“Зараз прекрасно можна зрозуміти хвилювання жінок, тому що вони бачать те, що відбувається в Україні з мобілізацією. На цьому спекулює так зване російське ІПСО, піднімаючи статус недовіри суспільства”, – каже адвокат.

Утім, на думку Ростислава Кравця, якщо до реєстру потрапить військовозобов’язана жінка, в майбутньому можуть виникнути “питання” з виїздом за кордон. Наразі кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні.

Яке покарання може загрожувати жінкам

“Фактично на сьогоднішній день можна вважати, що всі особи, які не перебувають на військовому обліку, порушили правила військового обліку і підлягають відповідальності за кодексом України про адміністративні правопорушення… Можуть притягати і виписувати штраф”, – розповів адвокат.

Він додав, що процедура постановки на військовий облік у жінок така сама, як і в чоловіків. Єдина відмінність – вони мають пройти ще огляд у гінеколога під час медичної комісії.

Військовий облік жінок 2023: перелік професій

Від 1 жовтня на військовий облік зобов'язані стати всі жінки-медики віком від 18 до 60 років, а саме:

лікарі;

Медсестри;

Стоматологи;

Акушерки;

Фармацевти.

Перелік професій затверджений Наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313. Фах враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Раніше адвокатка Марина Бекало пояснювала ТСН.ua, хто з жінок може стати на військовий облік за власним бажанням та які обов’язки будуть у жінок, що стануть на облік.

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