Чи загрожує Бахмуту оточення: заступник командира батальйону "Свобода" – про ситуацію у місті

Боєць запевняє, що Сили оборони поки мають змогу забезпечувати постачання армії, евакуацію поранених або завозити гуманітарну допомогу до Бахмута.

Наскільки ситуацію в Бахмуті близька до оперативного оточення, розповів в інтерв'ю ТСН.ua заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко.

"Мені довелося в 2015 році перебувати у Дебальцівському оточенні. Звичайно, були великі втрати, але ворог зазнав значно більших втрат. І ми, протримавши оборону, прорвали це оточення і вийшли", – сказав військовослужбовець.

За його словами, наразі ситуація у Бахмуті далека від оперативного оточення.

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"Генштаб поставив завдання зберегти контроль над трасами Бахмут-Констянтинівка і Бахмут-Слов'янськ. Це завдання виконується і просування ворога на цих напрямках на даний момент зупинено. Але це не єдині дороги (до Бахмута. – Ред.). Є ще кілька шляхів", – зазначає Назаренко.

Боєць запевняє, що Сили оборони поки мають змогу забезпечувати постачання армії, евакуацію поранених або завозити гуманітарну допомогу до Бахмута.

"Єдина проблема, що ворог своєю далекобійною артилерією, залповими системами, авіанальотами чинить хаотичний, дуже масований вогонь по самому місту і околицях. Ворог намагається скувати наші тили тим, що завдає ракетні і артилерійські удари по околицях Констянтинівки і по інших населених пунктах на лінії розмежування, але це настільки неприцільно, що не несе загрози боєздатності. На жаль, є втрати серед цивільних. Така тактика ворога призводить до того, що страждають прості українці", – підсумував заступник командира батальйону "Свобода".