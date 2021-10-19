Чи загрожує Україні новий локдаун та до яких заборон готуватися у разі його введення

В країні дуже швидко зростають показники інфікувань та госпіталізацій.

За останню добу в Україні вперше за два роки пандемії зафіксували понад пів тисячі смертей від коронавірусу. Регіонів, які "червоніють" та наближаються до "червоного" рівня карантину стає більше. Країна наразі перебуває на порозі запровадження жорсткого локдауну, єдиною альтернативою якому, за словами президента України Володимира Зеленського, може бути вакцинація. Але її темпів поки недостатньо.

Також читайте В Україні зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: у яких регіонах ситуація найгірша

ТСН.ua розбирався, чи загрожує нам у найближчий час локдаун та зібрав в один матеріал усі обмеження та заборони, які очікують на українців у разі його запровадження.

Чи введуть в Україні локдаун та як його уникнути

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV заявив, що єдиною альтернативою запровадженню локдауну є вакцинація.

"На цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація (або – ред.) локдаун. Ми кожного дня перебуваємо перед цим викликом і вибором. Я максимально проти локдауну — через економіку. Тому що немає локдауну, ми бачимо цифри – ми зростаємо. У нас зростає ВВП, зростає бюджет", — пояснив Зеленський.

Президент запевнив, що система охорони здоров'я готова до зростання захворюваності на COVID-19. Водночас, попри забезпеченість лікарень киснем, медичні заклади не зможуть витримати великої кількості хворих, скажімо, 300 чи 500 тисяч інфікованих. Тому єдиним способом уникнення такої ситуації є вакцинація.

Своєю чергою у Верховні Раді заявляють, що наразі не планують вводити загальнонаціональний локдаун. Так, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький каже, що сьогодні в Україні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйонів отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".

"Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує", - заявив Радуцький.

Отже, влада не поспішає вдаватися до запровадження повного локдауну, але, якщо система охорони здоров'я не витримає, це буде вимушений крок. Але його введення або не введення залежить, зокрема і від рівня вакцинації в країні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

На які заборони і обмеження чекати у разі локдауну

Наразі єдиного остаточного рішення щодо того, яким буде локдаун немає. Але очевидно, що обмеження та заборони, які діють у "червоних" регіонах під час адаптивного карантину, будуть застосовуватися на усій території Україні.

Тобто, кафе, ТРЦ, непродовольчим ринкам, кінотеатрам, театрам, музеям спортивним залам і фітнес-клубам буде заборонено працювати, як це було і минулого року. Але цього року можуть бути винятки для вакцинованих людей, яким буде дозволено працювати та відвідувати перераховані заклади та установи.

У продуктових магазинах, робота яких не припинятиметься, будуть обмежувати кількість відвідувачів, які одночасно можуть перебувати у торгових залах.

Що буде з громадським транспортом

Як розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі ТСН.ua, в Україні під час нового можливого локдауну, найімовірніше, уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування міського громадського транспорту.

Так, Кузін пояснив, що припинення функціонування громадського транспорту "доволі сильно впливає і на економіку, і на мобільність людей, і зокрема, це не дає додаткового якогось епідеміологічного впливу". Як приклад він навів досвід інших країн, де припиняли роботу громадського транспорту, але в результаті все ж відновлювали його роботу і поверталися до більш слабких карантинних норм.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог під час перевезення, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і навпаки виведення додаткової, резервної кількості самого того рухомого складу, аніж припинення його функціонування. Тому, найімовірніше, у межах можливих локдаунів або "червоних" зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту", - висловився Кузін.

Також головний санлікар нагадав, що питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.

Що буде з міжміськими та міжобласними пасажирськими перевезеннями

Варто зазначити, що під час останього січневого локдауну авіаційне, залізничне та автобусне сполучення не припинялося. Перевезення пасажирів здійснювалося з дотримання протиепідемічних норм. Скоріше за все, у разі запровадження нового можливого локдауну перевезення між регіонами також здійснюватиметься, але за певних умов: наявності сертифікату про вакцинацію чи негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, які чинні 72 години.

Більше того, що від 21 жовтня в Україні і так набирають чинності нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення. Тепер окрім квитка пасажиру потрібно мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про антитіла. Контролювати наявність документів мають водії в автобусах та провідники в поїздах.

Нові обмеження на перевезення пасажирів між регіонами, які почнуть діяти від 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх. Для дітей віком від 12 років буде діяти й надалі обов’язкове дотримання маскового режиму.

Йдеться, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів. А саме автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Які заборони та обмеження вже діють у "червоних" зонах:

Забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос.

Забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.

Забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.

Забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

Забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксували найбільшу кількість смертей від початку пандемії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання