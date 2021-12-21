Чи захистять наявні вакцини від "Омікрону": епідеміологиня дала відповідь

Катерина Сояк переконана, що вакцинація все одно діє: вона профілактує тяжкий перебіг захворювання.

Багато останніх досліджень свідчать, що більшість вакцин, які використовують у світі, або зовсім неефективні, або малоефективні проти "Омікрону".

Чи так це насправді, розповіла в інтерв'ю ТСН.ua епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

"Ті дослідження, які фігурують у Мережі, з приводу неефективності вакцин, тут дуже треба добре вникати, що це за дослідження, на якій вибірці зроблені та стосовно чого проводилося дослідження. Тобто, якщо ми говоримо в цілому про ефективність проти захворювання, то взагалі мало вакцин гарантують 100% захист. Більшість вакцин гарантують профілактику тяжкого перебігу COVID-19", - наголосила медикиня.

Сояк зазначила, що більшість вакцинованого населення переносить у легкій формі будь-які штами COVID-19.

"Новий штам, це ще не означає повноцінно новий вірус. У будь-якому випадку залишається та частина білка, що є основою вірусу. А деякі частинки модифікуються та утворюються нові штами. Тож у будь-якому випадку певний відсоток захисту є. І якщо він є, звісно, треба ним користуватися. Ми вже дуже давно не розраховуємо на 100-відсотковий захист, але, знову ж таки, чому б додатково не зменшити ті ризики, які є для людини, особливо якщо ця людина з груп ризику", - зазначила вона.

Катерина Сояк переконана, що вакцинація все одно діє: вона профілактує тяжкий перебіг захворювання.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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