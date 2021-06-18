Чи закінчиться пандемія коронавірусу в 2021 році: лікар-інфекціоніст озвучив прогноз

Для коронавірусу характерними є поява нових штамів.

В Україні не варто очікувати на закінчення пандемії коронавірусу в 2021 році.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав головний інфекціоніст Львівщини, головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"Нещодавно опублікували дані із американських наукових джерел, що на жаль, ця пандемія точно не закінчиться цього року. Для коронавірусу характерними є поява нових штамів. Поряд з цим вже сьогодні низка корпорацій працює для того, щоб забезпечити населення новими вакцинами. І за даними американських науковців, до кінця пандемії коронавірусу на ринку може бути до 26 видів вакцин із врахуванням уже і від так званих мутованих штамів", - пояснив Сергій Федоренко.

Нагадаємо, голова МОЗ пояснив, чому важливо не зволікати з вакцинацією від коронавірусу.

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