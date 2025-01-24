Чи закінчиться війна 2025 року: Віталій Кім відверто відповів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відверто відповів, чи закінчиться війна 2025 року. Він закликав українців не чекати завершення бойових дій та адапотовуватись до ситуації – платити податки і підтримувати ЗСУ.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Віталій Кім закликав українців не витрачати свій час на очікування щодо закінчення війни.

"Нам трохи легше, бо ми свою місію на правому березі Херсонщини виконали. На це були кинуті всі зусилля. Усі на це сподіваються (закінчення війни - ред.). Але у нас є проблема - це очікування та реальність. Мовляв, завтра все буде добре, два-три тижні і війна закінчиться. І всі цим живуть. Я не пригадую, хто це сказав, але була історія про концтабір: перші загинули ті, які сподівались, що все скоро закінчиться, другі померли ті, які вважали, що це на довго. Вижили лише ті, які "забили" болт і змирились, що це назавжди. Тому я раджу всім не заморочуватись - допомагати армії та платити податки. Коли закінчиться - буде сюрприз", – сказав він.

Повну версію інтерв'ю з Віталієм Кімом дивіться за посиланням.

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