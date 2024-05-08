Чи закінчиться війна цього року і що буде з наступом: астролог ошелешив прогнозом

Наступ росіян можливий звідти, звідки не очікується, а в травні не виключаються сенсаційні події.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів астролог Олексій Кириченко.

"Наступ росіян можливий звідти, звідки не очікується, тому що на небі майже немає ретроградних планет, а вони дають ідею повтору. Колись росіяни наступали на Київ, Чернігів. Якщо наступ відбувався б під час ретроградних планет, то це б означало повтор. А оскільки ретроградних планет на небі немає, то і повтору не буде", - каже Олексій Кириченко.

До цього астролог додає: "Овен означає нові напрямки, в травні також акцентований Уран, в Тельці багато планет в з’єднанні з Ураном. Уран означає креатив, несподіванка, нестандартне. 9 червня Марс виходить з Овна, це означає просування вперед. Воно можливо тимчасово в травні в якихось окремих напрямках, які не мають стратегічних наслідків. Можуть мати тактичні успіхи, але не стратегічні наслідки".

За словами Кириченка, поки Сатурн в Рибах, до наступного літа, ситуація може бути в підвішеному стані.

"Цей стан не дасть можливості поставити крапки над і. Наприклад, почнуть менше бомбити міста, але немає гарантії, що не почнуть заново. Це не означає, що війна підсилиться", - каже астролог.

Крім цього, він окремо каже про травень 2024 року.

"У травні цього року можливі сенсаційні події, які почались ще в квітні. Уран в астрології означає несподівані події, сенсаційні, такі, які людина не очікувала. Підписання рішення про допомогу Україні, заяви про ввід військ в Україну з боку Макрона, заяви Росії про те, що вона вважає Британію стороною війни. Наприкінці квітня планета Юпітер з’єднувалась з Ураном. А 13 травня до них доєднується Сонце. Сонце пов’язане з центральними людьми, з лідерами. Це означає, що в районі 13 травня лідери будуть робити заяви. Йтись буде про те, що вони планували, але до цього часу не говорили про це. В середині травня можно прогнозувати велику кількість сенсаційних подій для пересічних громадян", - каже астролог.

Яким може бути перебіг війни до кінця року

"Є стан невизначенності, не поставлені крапки над і в ключових питаннях до наступного літа. Невизначеною буде ситуація з кордонами до літа наступного року. В травні цього року прогнозуються події, які будуть на нас впливати стабілізуюче. Прогнозую, що десь з травня буде менше гинути військових. Я прогнозую події, які дадуть зрозуміти, що ситуація стане не такою страшною. Саміт миру виглядає як наслідок травневих зустрічей. Прогнозуються кроки до того, щоб країни краще порозумілись", - каже Олексій Кириченко.

Та додає: "У вересні і на початку жовтня буде підкреслена невизначеність. Буде не закінчення всього, а невизначеність. Затемнення сонця в Терезах з жовтня підкреслить теми перемовин. Можно прогнозувати перемовини, які не поставлять крапки над і".

Крім цього, Кириченко зауважує: "На даний момент я вважаю, що саме у військових діях дуже важливі процеси будуть відбуватись взимку і навесні. Я не вважаю, що вони будуть страшними. Взимку планета Марс буде ретроградна в знакі Рака. Марс в Ракі був минулої весни, коли говорили про контрнаступ, але вперед не йшли. Знак Рака означає повзти назад".

Несподіваність закінчиться

На думку Кириченка, з червня закінчується несподіваність, стане зрозумілим, якою ситуацію буде розвиватись далі.

"А в травні поки що прогнозуються несподівані заяви. На осінь можно прогнозувати баланс сил, який відбудеться внаслідок допомоги США та інших країн. Росія буде розуміти, що наслідком її атак буде відповідь. Буде рівновага, яка буде всім неподобатись. Якщо казати про війну восени, то це будуть не атаки, не прорив", - резюмує астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше повідомлялось про те, що астрологи побачили, коли закінчиться війна.

Читайте також: