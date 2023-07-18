Чи закінчиться війна цьогоріч: нові прогнози українських та західних політиків і військових

Захід та США не вірять, що війна в Україні може завершитися цього року.

Український контрнаступ триває понад місяць, і з'явилися нові прогнози щодо закінчення війни. Українські офіційні особи є більш оптимістичними, ніж західні. Україна вірить, що війна завершиться цьогоріч.

Чи завершиться війна цього року, коли це може статитися і хто переможе - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли і яким бачить завершення війни з РФ Володимир Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський підкреслив, що війна з РФ закінчиться тоді, коли вся українська земля буде звільнена від ворога. Однак, коли це станеться, він не дає прогнозів.

"Що таке перемога і що таке кінець війни? Це залежить від втрат: є люди, які втратили домівки, а є люди, які втратили своїх близьких. Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а щоб вона дійсно була для всіх", - сказав Зеленський під час спільній пресконференції із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Празі 7 липня.

Він перерахував умови, за яких війна завершиться. Це:

відновлення територіальної цілісності та суверенітету України кордонами 1991 року, повернення усіх українців, зокрема викрадених дітей повернення усіх полонених, покарання для військово політичного керівництва РФ, зокрема Путіна, за злочини, вчинені в Україні.

Сирський оцінив перспективу завершення війни в Україні цьогоріч

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни в Україні, бо бої - це динаміка. Він наголосив, що під час контрнаступу Збройні сили ніхто не тисне і не підштовхує до швидших результатів, тож усе залежить від бажання командувача та його підлеглих.

"Одна справа – відпрацювати якийсь план в тилу, інша – подивитися, як досягнути успіху на землі, під час шаленого опору противника", – наголосив Сирський.

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Що думають про терміни закінчення війни у Зеленського

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив оптимістичний прогноз і назвав конкретні терміни завершення війни. На його думку, це станеться раніше 2024 року.

"Війна закінчиться, скоріше за все, раніше 2024 року. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді займемося плануванням...Путін обнулений повністю. Тобто в самій Росії він ще на щось впливає, але з точки зору глобальної політики, Путіна, як суб'єкта, не існує", - сказав Подоляк.

МЗС Німеччини про можливе завершення війни

Очільниця закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що війна в Україні не завершиться 2023 року. Щодо переговорів України та Росії, то вона наголосила, що вони поки є неможливими. На її думку, потрібно робити все, щоб "Україна змогла перемогти у цій війні".

"Хотілося б, щоб ми домовилися. Але наразі йдеться не про те, чого ми хочемо, а про те, що треба реально дивитися на речі", - сказала Бербок, відповівши на запитання про те, чи можливі зараз переговори з Путіним", - підкреслила вона, наголосивши, що Берлін робить усе можливе, щоб зупинити війну РФ проти України дипломатичним шляхом.

Британія закликала Росію вивести війська із України

Голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі закликав світ не допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів. Із такою заявою він виступив на засіданні Ради Безпеки ООН 17 липня 2023 року.

Він також зауважив, що світова спільнота прагне справедливого і міцного миру, тому Росія повинна зробити цей вибір вже сьогодні і вивести із України всі свої війська на міжнародно визнані кордони 1991 року.

"Пане Путіне, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз", – закликав Клеверлі.

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Уряд Чехії вважає, що цьогоріч війна не завершиться

Прем'єр-міністром Чехії Петро Фіалою висловився щодо закінчення війни Росії проти України. На його думку, ніхто не знає, коли вона завершиться. Він закликав надати Україні гарантії безпеки.

"Вона (війна - ред.) має закінчитися тим, що Україна матиме гарантії своєї незалежності та своїх територій. Це важливо не тільки для України, а й для безпечного майбутнього усієї Європи", - сказав Фіала.

Він уточнив, що зараз невідомо, коли буде завершена війна, але вже точно зрозуміло, що необхідно "відчинити двері для України до НАТО".

Американський дипломат вважає, що війна в Україні може ніколи не скінчитися

Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер озвучив похмурий прогноз щодо закінчення війни. Він вважає, що путінська війна може ніколи не закінчитися. Як він пояснив, Кремль може вирішити, що бої на території України мають стати постійним.

"Ми ніколи не знаємо, коли війна закінчиться і як саме. Може бути, що ніколи не буде оголошено закінчення війни. Москва вирішить, що цей стан має бути постійним. Але ми не можемо дозволити, щоб це стало перешкодою (для вступу України до НАТО, - ред.), бо ми створили отаку от умову для Володимира Путіна, щоб він продовжував цю війну", - підкреслив він.

Відомий американський журналіст - про закінчення війни

Відомий журналіст The Washington Post Девід Ігнатіус в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН розповів, як закінчиться війна в Україні. Він впевнений, що війна Росії проти України повинна закінчитися переговорами, але коли це відбудеться, якого року чи через скільки - він не береться давати конкретного прогнозу.

"Чи вся територія, яка належить Україні, відновиться одразу після закінчення війни, чи буде процес, який вестиме до цього відновлення, - одне з питань, яке, на мою думку, тихо обговорюється. Я говорив про це з українськими чиновниками. Я спілкувався з американськими офіційними особами. Ми це ще побачимо. Найважливіша річ, про яку ми з вами зараз говоримо, - це здатність України відкинути росіян, прорвати фронт, щоб сказати росіянам - ви не можете перемогти", - сказав він.

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