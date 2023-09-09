Чи закінчиться війна 2024 року: експерт назвав умови та ймовірний термін

Темпи постачання озброєння Україні та динаміка просування ЗСУ дає можливість експертам аналізувати те, коли може настати переломний момент і подальше завершення війни. Про своє бачення орієнтовного терміну закінчення війни в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"2023 року війна точно не закінчиться, є сумніви, що вона закінчиться і 2024 року, - каже Олександр Коваленко. - Скоріш за все, в 2024 році вона перейде в свій завершальний етап, але безпосередньо не закінчиться. Щодо того, якими можуть бути кордони після закінчення війни – це кордони тільки 1991 року. Все інше, станом на 2014 рік – це не кордони, це – лінія фронту. Якщо ми зараз (під час цієї війни – Ред.) не вийдемо на кордони 1991 року, то ми ніколи на них не вийдемо. У нас тільки зараз є така можливість".

Сценарій раптовості

До цього Олександр Коваленко додає, що він не виключає і раптового завершення війни:

"Це може бути пов’язано з декількома моментами. Наприклад, це може бути пов’язано з тим, що росіяни будуть вимушені тікати з півострова Крим. Це може стати переломним моментом, а в Донецькій та Луганській області не буде сенсу тримати свої позиції".

На питання про те, що може бути ознаками, передвісниками того, що російський фронт руйнується, Коваленко каже про наступне:

"Фронт – це різні плацдарми. Наприклад, якщо ми зараз звільняємо Токмак, то 90% вірогідності, що у окупантів в Запорізькій області посиплеться на фронті. Якщо у них посиплеться в Запорізькій області, то аналогічною ситуація буде і на лівобережжі Херсонщини. А останнє дасть ЗСУ можливість вийти до тимчасово окупованого Криму. Це може статись навіть до кінця 2023 року. Якщо таке відбудеться, то у 2024 році розпочнеться сценарій звільнення Криму. Він буде довгим, це факт. Але коли це звільнення станеться, це може стати каталізатором для більш швидкого звільнення Луганщини та Донеччини. Може бути така послідовність".

За словами Коваленка, на його думку західні партнери повільно передають Україні необхідне озброєння.

"Могли б бистріше, але маємо те, що є, - каже експерт. - Тут і бюрократія, технічні, технологічні аспекти, фінансова складова. Коли ми отримаємо літаки F-16, то це буде безумовно досить серйозний вклад в прискорення та збільшення можливостей по звільненню наших територій. Ми зможемо наносити удари по сухопутних та навіть морських цілях. Це буде і підсиленням ППО".

Резюмуючи, експерт не виключає, що до кінця 2024 року Україна може увійти в завершальну фазу війни.

"У нас ще багато бойових задач, тому я не погоджуюсь з тим, що вже не буде активної фази", - каже Олександр Коваленко.

Раніше повідомлялось про те, що танкіст ЗСУ жорстко висловився про тих, хто не хоче воювати.

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