Чи закінчиться війна в Україні 2024 року: переможниця "Битви екстрасенсів" відповіла

Війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться.

Такий прогноз зробила переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова, йдеться в екслюзивному відео ТСН.ua.

Вона зазначила, що попри це, "якась історія" закінчиться.

"Кінець однієї глави – початок іншої глави. Тобто це не кінець, але це якась історія, яка буде закінчена та оприлюднена. Будуть виставлені маячки і заборони. А далі буде", - сказала вона.

Раніше відомий мольфар сказав, коли закінчиться війна в Україні. Більше читайте про це в новині.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРЕМОГА ВЖЕ СКОРО?! Ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні!

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.