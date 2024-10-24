Чи закінчиться війна в Україні 2025 року: командир Третьої штурмової відповів

Володимир Зеленський вважає, що це може статися наступного року.

Президент Володимир Зеленський сказав, що наступні місяці мають стати вирішальними у визначенні закінчення війни в Україні. Втім, я не вірю, що це відбудеться найближчим часом.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів командир протитанкового батальйону 3 ОШБр Олег Романов, “Ромаха”.

“Я не вірю, що це відбудеться через те що, знову ж таки, Путін поставив свою економіку на військові рейки. Ну навіщо йому це робити, якщо все йде? Що може зупинити?”, — каже військовий.

За його словами, в української армії був такий момент, коли ми зібрали свій ударний кулак і рухалися в бік півдня.

“Тоді це можливо було. Зараз я, на жаль, цього не бачу. Але б мені дуже хотілося через те, що хлопці дуже всі втомились”, — вважає Олег Романов

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Ромаха”: треба розраховувати на свій ВПК і постійно готуватися до “третьої фази” війни

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