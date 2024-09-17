Чи закінчиться війна в Україні 2025 року: прогнози військових, експертів та західних політиків

Президент Володимир Зеленський готує план перемоги України, відповідно до якого війна може закінчитися восени цього року. Однак українські військові та експерти не настільки оптимістичні, як глава держави. Вони не вірять, що бойові дії завершаться так швидко.

Про те, коли може завершитися війна, чи може це статитися до Нового року - читайте прогнози військових, експертів та західних політиків на сайті ТСН.ua.

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Війна повинна закінчиться цієї осені - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на крайньому засіданні "Рамштайну" наголосив, що Україна робити усе, щоб наблизити завершення війни, і це має статися цієї осені.

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", - звернувся глава держави до союзників із закликом.

Прогнози українських військових

Український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" вважає, що війна до Нового року не завершиться.

"Я вимушений це казати без драматизму. До Нового року зміниться формат війни. Ми закріпимо той переломний момент, котрий зараз відбувається. У будь-якому випадку ті чорти (РФ - ред.) будуть вимушені із нами розмовляти, а розмовляти ми, найімовірніше, не готові. А якщо влада буде готова розмовляти не в інтересах українського народу, то влада отримає від нас", - сказав військовий на своїй сторінці у Мережі.

Ексофіцер штабу штурмового батальйону бригади "Червона Калина" Микола Олійник вважає, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів.

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"Я вважаю, що нам на полі бою не перемогти. Нам і не потрібно перемагати безпосередньо на полі бою. Нам достатньо тримати ситуацію стабільною. А от проводити якісь диверсії, знищити Кримський міст, отримати краще озброєння чи гарантії від партнерів, якісь домовленості — це те, що пришвидшить закінчення війни. Тому що ми всі маємо розуміти, що війна все одно закінчиться за столом переговорів якимось мирним договором. Питання — на яких умовах", - сказав військовий в інтерв’ю TSN.ua, наголосивши, що завдання України - це зайти в ці переговори в сильній позиції.

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Коли закінчиться війна в Україні: думки західних лідерів

Про те, що війна в Україні не закінчиться ні 2024, ні 2025 року, також вважає міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Як він пояснив, це є малоймовірним, оскільки ситуація на полі бою є складною.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, не думаю, що вона закінчиться і наступного року. Звичайно, нам необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, але нам потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", – висловився Брекельманс в інтерв’ю LRT.

Європейський політик підкреслив, що західні держави мають зробити більше, але водночас не можна дуже завищувати свої очікування.

"Іноді люди думають, що російське вторгнення було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це спринт завдовжки 42 км, тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну", – додав міністр.

Тим часом польський президент Анджей Дуда має інше припущення. Він висловив сподівання, що війна скоро закінчиться, і переможе Україна.

"Я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни на руїнах почне куватися новий світ. Сьогодні про це мало хто пам'ятає, але коли Європа піднімалась з руїн, спричинених німецьким та радянським тоталітаризмом, розпочався процес створення спільноти держав континенту", - сказав він.

Президент Польщі Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Скільки років ще може тривати війна: невтішна оцінка експертів

Скільки ще може тривати війна РФ в Україні - тут думки військових розділяються. Одні вважають, що бойові дії триватимуть до 5-10 років, інші - що це може статитися набагато швидше.

Війна може завершитися 2025 року - Романенко

Військовий експерт, заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко припускає, що закінчення війни 2025 року є можливим, але це залежить від кількох факторів.

"Один з них – наскільки довго Росія зможе ресурсно вести війну в такому вигляді, як зараз. Тут би я додав, що йдеться не про класичне закінчення війни, а саме про припинення ведення активних бойових дій. Адже закінчення війни передбачає підписання відповідних документів", – зазначив він для ТСН.ua.

Експерт додає, що очільник Кремля Путін відчайдушно намагається здобути в цій війні позицію сильного, щоб диктувати нам свої умови миру, але український прорив на Курщині знову поставив під великий сумнів міф про непереможність російської армії.

"РФ почала наступальні дії від кінця минулого року, в листопаді, і продовжує цей наступ зараз, використовуючи значні ресурси, точніше, стираючи їх. Повільно, з величезними втратами, але ворог продовжує наступ на Донбасі. Гадаю, що Путін буде далі це робити, поки у нього є ресурси – його мета захопити український Донбас. І не тільки", - підкреслив він.

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Війна може тривати 10 років - Світан

Військовий експерт Роман Світан вважає, що завершення бойових дій в Україні можливе лише після розвалу Росії, і цей процес може тривати від 5 до 10 років, але за низки умов цей процес можна пришвидшити.

"Допоки існуватиме Російська Федерація як "імперія", бойові дії не закінчаться. Бо просто не буде механізму їх закінчити. "Імперія" має розширюватися, і вони намагатимуться розширитися, а ми відновлюватимемо свою територіальну цілісність, відновлюватимемо свої кордони, суверенітет. Це процес років на 5-7 як мінімум, або років на 10, не менше", – оцінив експерт у коментарі для Oboz.ua.

Водночас він наголосив, щоб пришвидшити цей процес, повинен бути серйозний санкційний тиск на Росію.

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Є два варіанти закінчення війни: південно-корейський і в'єтнамський - Портников

Журналіст та політичний аналітик Віталій Портников вважає, що Україна зараз укласти мир із Росією, якщо вона капітулює, та потім все одно ми повинні готуватися до нападу. Є два варіанти завершення війни.

"Південно-корейський - це коли створюється лінія розмежування. Ніхто нікого не питає, погоджуєтеся ви на поступки, не погоджуєтеся. Просто там, де стоять армії, є лінія розмежування, яка може існувати 100 років. Південних корейців теж ніхто не питав, чи вони погоджуються на територіальні поступки. І на те, щоб в Пхеньяні були комуністи, вони не погоджувалися - просто така лінія розмежування існує. Вони і досі не погоджуються. От так країна і живе: з ракетами, з обороною, з американською підтримкою. Знаючи, що війна може в будь-який момент знову спалахнути", - розповів Портниковна YouTube-каналі Борислава Берези.

Другий - в'єтнамський варіант. Йдеться про підписання мирної угоди.

“Це мирна угода, а потім через два роки ворог приходить і всіх добиває. І у вас є два-три роки просто щоб закінчити свої справи на території, яка є територією ризику. Обіцяли ж одне, а зробили фактично зовсім інше. Ну але, знову ж таки, населення саме вже було готове до цього", - зазначив аналітик.

Путін прагне закінчити війну до кінця 2025 року

На думку військового експерта Романенка, очільник Кремля хоче закінчити війну до кінця 2025 року.

"Те, що Путін прагне закінчити війну до кінця 2025 року, підтверджують і західні експерти, причому економісти, які спеціалізуються саме на військовій економіці. Вони зауважують, якщо події розвиватимуться так, як це відбувається зараз, то до кінця 2025 року у росіян можуть початися ускладнення та погіршення економічної ситуації всередині країни", – розповідає ТСН.ua він.

За його словами, зараз він шукає союзників для встановлення "миру".

"Через це Путін шукає можливість задіяти своїх стратегічних союзників, і не лише по озброєнню, якими наразі є Північна Корея та Іран, а й тих, які мають зовнішньо-політичну вагу світового рівня – країни БРІКС, так званий альянс на протидію Західному світу – Китай, Індія, Бразилія та навіть Туреччина. Росіяни шукають підтримку у таких союзників, щоб перейти до встановлення миру у цій війні на умовах Путіна", - зауважує генерал-лейтенант.

Нагадаємо, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко проаналізував заяву очільника ГУР Буданова про те, що Путін намагатиметься закінчити війну в Україні до кінця 2025-го або ж на початку 2026 року.

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