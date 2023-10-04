Чи законна повістка, вручена на вулиці або блокпості: пояснення адвокатки

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки в публічних місцях, зокрема на вулицях і блокпостах.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, чи вважається повістка, вручена таким чином, законною.

Так, Стаття 22 Закону про мобілізацію передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК та СП у терміни, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та/або повістках. Постанова КМУ № 1487 містить затверджену форму повісток, бланк якої передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки. Повістка є документом про виклик, який породжує обов'язок з'явитися до ТЦК та СП у разі дотримання правильності її оформлення.

“Водночас певного порядку та процедури вручення повісток досі не прийнято, тому відсутність врегулювання цього питання викликає багато дискусій стосовно цього”, – розповіла Марина Бекало.

Постановою КМУ № 1487 лише визначено чіткий алгоритм оповіщення про виклик до ТЦК та СП через підприємства, установи, організації, навчальні заклади, роботодавця. В такому разі організації беруть на себе обов’язок сповістити свого працівника (або здобувача освіти) шляхом винесення відповідного наказу на підприємстві, установі, організації, та вручити військовозобов'язаному повістку про виклик до ТЦК та СП, забезпечити його явку і відзвітувати про здійснення всіх заходів щодо оповіщення військовозобов’язаного (пункт 47 Постанови). Іншого алгоритму та порядку не існує.

“Представники ТЦК та СП вважають вручення повістки будь-де законним, посилаючись на відсутність заборони вручення повісток у публічних місцях, але з таким твердженням також не можна погодитися, адже вони суперечать ст. 19 Конституції України, за якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому, на моє переконання, аби поставити остаточну крапку в цьому питанні, Кабмін має ухвалити порядок і процедуру вручення повісток військовозобов’язаним особам”, – вважає адвокатка.

Нагадаємо, Марина Бекало розвінчала топ-10 міфів про повістки та ухилянтів.

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