Чи законно вручати повістки в магазинах, ТЦ і на блокпостах – головний військком Києва відповів

Для чого в Україні проводять рейди після комендантської години і чи законно роздавати повістки поза домашньою адресою, розповів головний військком Києва.

В українському законодавстві немає заборони щодо місця вручення повісток.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.

"Немає заборон щодо місця вручення повісток. Жодної. В законодавстві не вказано, що оповіщення можливе, наприклад, виключно за домашньою адресою чи на роботі, чи в місці відпочинку. Закон каже про оповіщення шляхом вручення повістки. Все", - сказав він.

Також військком пояснив, для чого в Україні проводять рейди, під час яких роздають повістки порушникам комендантської години.

"Я поясню для чого вони проводяться. Це спільні дії поліції з підрозділами охорони наших центрів комплектування з метою дотримання громадянами вимог комендантської години. Коли відбувся перший рейд, ми зрозуміли, що є багато громадян, які порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок. Наприклад, виявлялись громадяни, які не перебували на військовому обліку, не з’являлись у військкомати після оповіщення. Є можливість швидко дізнатися інформацію про конкретну людину", - зазначив Юрій Максимів.

Мобілізація в Україні

20 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні відсутні проблеми з мобілізацією, і на сьогодні триває її третя хвиля.

За словами начальника Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки Юрія Максиміва, мобілізація військовозобов'язаних також проходитиме і 2023 року для забезпечення не тільки оборони, а і для наступу, щоб звільнити українські землі.

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