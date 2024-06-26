Чи замаскують працівників ТЦК з повістками під перехожих: що відомо

Після низки скандалів в Україні замислились над тим, чи не зробити ТЦК цивільною структурою. Про ймовірне реформування нещодавно в інтерв’ю BBC висловився голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Він підтвердив, що така ідея дійсно є. В той же час в українському інформпросторі з’явились твердження, що в разі перетворення ТЦК на цивільні структури, співробітники, які проводять мобілізацію, будуть працювати на вулицях та ловити ухилянтів вже не у військовому одязі, а у звичайному цивільному. Тобто відрізнити їх від звичайних перехожих візуально буде практично неможливо.

Помічниця Олександра Завітневича в коментарі для ТСН.ua повідомила, що голова комітету не робив заяв саме щодо цивільного одягу, який можуть носити працівники ТЦК.

Але, як відомо, згідно наказу міноборони України № 606 від 20 листопада 2017 року право носіння військової форми одягу мають 6 категорій. В наказі чітко сказано про тих, хто наділений таким правом:

військовослужбовці

військовозобов’язані під час проходження ними зборів

резервісти

курсанти

ліцеїсти.

Правом носіння військової форми також наділені особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу. Громадянам, які звільнені з військової служби із зарахуванням у запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу, яка встановлена на момент звільнення.

Військовий експерт Олексій Гетьман, коментуючи можливе реформування ТЦК та ймовірну зміни форми працівників цих установ, каже, що, на його думку, користі для держави від цього майже не буде.

"Якщо це буде цивільна, а не військова структура, то мені здається, що це буде гірше. Можливо, ідея полягає в тому, що якщо цивільні будуть працювати з цивільними, то начебто буде менше конфліктів. Але навіщо тоді ТЦК? Давайте цю роботу будуть виконувати цивільні адміністрації? Військкоми – це перша ланка того, щоб людина потрапила до ЗСУ, військкоми – це військові. Якщо вони будуть цивільними, то кому вони будуть підпорядковуватись?", - задається питанням Гетьман.

До цього він додає, що в зв’язку з цим йому згадується анекдот радянських часів. "Це анекдот часів Горбачова. На фермі захворіли кури. Було вирішено пофарбувати їх в зелений колір. Пофарбували, але кури все одно хворіли. Пофарбували в рожевий. Але вони все одно хворіють. Пофарбували в синій, але теж не допомогло, після чого ініціатор такого лікування сказав: "Шкода, в мене ще стільки ідей було".

Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов каже, що питання зміни форми в даному випадку – питання другорядне.

"Важливо, щоб працювала система. Зараз вона не працює, тому що від початку вона була певною мірою деформована. По факту ТЦК – це структурна складова Сухопутних військ, які входять до складу ЗСУ. Якщо ця структура (ТЦК в цивільному форматі – Ред.) буде підпорядковуватись прем’єр-міністру, який безпосередньо опікується питанням мобілізації, то це абсолютно доречно".

До цього Селезньов додає, що в даному випадку головне – уникнути колапсу всієї системи, яка забезпечує мобілізацію.

Раніше повідомлялось про те, що адвокатами було названо єдину умову, за якої чоловіки можуть не брати повістку від ТЦК.

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