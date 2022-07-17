Чи замерзне Європа, якщо Путін перекриє газовий вентиль, і де братиме газ Україна: інтерв’ю з Сергієм Макогоном

"Газпром" зупинив "Північний потік-1" на плановий ремонт. І це було б звичною справою, бо профілактичні роботи відбуваються щороку. Проте німці впевнені, що це вже прелюдія до справжньої газової війни.

Берлін дуже боїться, що Путін перекриє газовий вентиль і Європа взимку просто замерзне. Саме тому Німеччина і натисла на Канаду, щоб та зробила виключення з санкцій, а Siemens зміг передати "Газпрому" газову турбіну, яка була у нього на ремонті.

Без цієї турбіни, як стверджують у Кремлі, "Північний потік-1" не зможе нормально працювати. Хоча це не так, бо таких турбін там вісім. І начебто всі вісім потрапили до виключень з-під санкцій. Хоча офіційно ця інформація ще не підтверджена.

Як Європа пройде цю зиму? Де Україна братиме газ? Що будемо робити, якщо Путін таки перекриє газовий вентиль? Про все це ТСН.ua поговорив із гендиректором "Оператора ГТС України" Сергієм Макогоном.

- Зараз в Європі справжній фестиваль паніки та істерики. Всі думають, що цієї зими Путін перекриє газовий вентиль. То чи замерзне Європа?

- Дійсно склалася складна ситуація на ринку газу в Європі. Проте ця газова криза почалася ще минулого року. Тоді "Газпром" вже почав "сушити" Європу, недопостачати значні обсяги газу. Минулого року російська компанія не закачувала газ у європейські підземні газові сховища, що належать або контролюються "Газпромом", і які були заповнені на 8-10%. І це вже був перший дзвіночок. Цього року, особливо коли розпочалося масштабне військове вторгнення РФ в Україну, вони вже скинули маски і шантажують не лише Україну, як вони це робили раніше, а й всю Європу.

Ми пам’ятаємо, що спочатку вони вимагали платити рублями за газ і перекрили газопостачання до Польщі, Болгарії, Фінляндії, змусивши значну кількість країн виконувати свої умови. Але цього їм виявилося замало. На сьогодні ми бачимо, що навіть компанії, які сплачують у рублях, не отримують газ.

По-перше, "Газпром" запровадив самосанкції, заборонивши самому собі використовувати газогін через Польщу "Ямал".

По-друге, "Газпром" не використовує навіть ті потужності через Україну, які він вже забронював та сплатив. Наразі вони використовують десь близько 40% від того, що вони бронювали через Україну.

По-третє, "Газпром" зменшив транзит "Північним потоком-1". Привід – одну турбіну затримали через санкції у Канаді. Але ж всі фахівці розуміють, що одна турбіна взагалі не впливає на роботу компресорних станцій, бо там їх вісім. Тому це такий додатковий привід показати Європі, хто тут «головний».

Впевнений, що Європа вже зрозуміла, що Росія – це ненадійний постачальник. І ми вже бачимо, що країни ЄС почали відмовлятися від газу з РФ. Німеччина запланувала будівництво власних LNG-терміналів, і перший вже будується. Тому, на мою думку, розпочався незворотній процес відмови Європи від російського газу. Але, так, я з вами згоден – ця зима буде дуже складною. Європа готується і наразі європейські сховища заповнені вже на 60%. Це середній показник за останні 5 років. Тому, якщо Росія продовжить транзит цього року, думаю, великих проблем не буде. Але є ризик, що "Газпром" повністю зупинить транзит і це може бути енергетичним шоком для Європи. Країни Європи мають план заходів, як відключення некритичних підприємств та споживачів; перехід на альтернативні джерела енергії – мазут, вугілля, і вже почали використовувати вугільні електростанції тощо. Ніхто не замерзне, але певний дискомфорт буде присутній.

- Чи вистачить Україні газу власного видобутку, щоб повністю покрити потреби нашого споживання самотужки? До того ж, від 2015 року ми відмовилися від російського газу, імпортуючи блакитне паливо з Європи. Так а якщо Європі не вистачить газу, то чи вистачить його нам?

- Хотів би нагадати, що у нас є власний видобуток – це близько 20 млрд куб м. Споживання до війни у нас було 30 млрд. Наразі воно дуже суттєво скоротилося. Крім того, Уряд і "Нафтогаз" дуже активно працюють над створенням запасів газу. Підготовка до наступної зими контролюється прем’єром, постійно тривають наради. Є певний план дій. Імпорт газу вже розпочався. Ми, як Оператор ГТС зробили свою домашню роботу. За минулий рік ми подвоїли можливості для імпорту з Польщі, Словаччини, Угорщини. Працюємо над можливістю імпорту з Туреччини, Греції, де є скраплений та азербайджанський газ. Тому всі працюють над тим, щоб Україна пройшла цю зиму без проблем. Але ми розуміємо, що коли в країні триває війна, це дуже складне завдання.

- "Газпром" поставив "Північний потік-1" дійсно на плановий щорічний ремонт. Але в Німеччині справжня паніка. Берлін вважає, що росіяни взагалі не запустять "Північний потік-1" у роботу. Паралельно "Газпром" не забронював додаткових потужностей через українську ГТС. Це шантаж?

- Дійсно, кожного року газогони проходять плановий ремонт. Тому ремонт "Північного потоку-1" – звична ситуація. Щороку від 2010-го, коли він був збудований, відбувалися планові профілактичні роботи. Але до 2021 року "Газпром" завжди бронював на цей період додаткові потужності через Україну або через Польщу. Я вважаю, що зараз "Газпром" використовує будь-яку можливість, щоб зменшити обсяги постачання газу до ЄС, розвивати паніку на європейському газовому ринку, щоб ціна максимально зростала. Ми розуміємо, що така ціна на газ чинить дуже великий тиск на політиків в ЄС, бо там вже є певне невдоволення і серед споживачів, і серед підприємств через високу ціну на природний газ. Тож, це частина політичного тиску Росії на Європу, щоб позбутися санкцій та досягти поставлених політичних цілей. Вже ні для кого не секрет, що Росія використовує газ як гібридну зброю проти наших союзників в Європі.

- Давайте розберемося з цими турбінами. Виходить, що Канада зробила виключення з санкцій для Siemens не для однієї російської турбіни, яка була на ремонті і необхідна для роботи "Північного потоку-1", а всіх восьми?

- Ми ще не бачили цього документа. Наскільки мені відомо, турбіна ще не поїхала до Росії. Крім того, Конгрес українців в Канаді подав позов проти уряду Канади щодо скасування цього виключення. Тому ми продовжуємо цю боротьбу. Але на мою думку, це дуже поганий приклад виключення із санкцій. Якщо вже санкції запроваджено, Європа не маємо шукати кожного разу якусь можливість для виключень, щоб задовольнити Росію. Всі розуміють, що Кремль – неконтрольований, вони ухвалюють абсолютно нелогічні рішення. І покладатися на добру волю Путіна після всього, що відбувається в Україні, мені здається, дуже нерозумна політика. Європа не має піддаватися на шантаж з боку РФ. Із терористами вести діалог неможливо, бо терорист завжди проситиме ще, ще і ще.

- Паралельно з новинами про турбіну, зупинку "Північного потоку-1", Росія в Німеччині розгорнула справжню інформаційну спецоперацію щодо запуску "Північного потоку-2". Здавалося б, цей проєкт вже давно має бути похований. Але, ні, вони його проштовхують як такий, що вирішить всі проблеми Німеччини.

- Так, вже є перші ластівки. Ряд депутатів Бундестагу вже озвучили таку пропозицію. Але це буде повний програш Європи, якщо відбудеться. І якось аргументувати запуск "Північного потоку-2" у цій ситуації неможливо. Це буде крах для європейської єдності. Крім того, всі ж розуміють, що проблема не в потужностях. У нас є можливість прокачати весь газ з обох «потоків» через Польщу та Україну. У нас є вільні потужності. Проблема не в газогоні, а в тому, що Росія не дає цей газ, щоб чинити тиск на Європу. Тому я вважаю шанси на те, що "Північний потік-2" запрацює, невеликими.

Мені здається, що в Європі, особливо в Німеччині, дуже змінилося ставлення людей до попереднього керівництва. Люди вже розуміють, що Німеччина стала слабшою та більш залежною від РФ. Бо наразі вони фактично мають йти на якісь компроміси з країною-агресором через штучно створену залежність Німеччини від газу з РФ.

- Газове ембарго. Ми вже почули, що в сьомому пакеті санкцій ЄС проти РФ його точно не буде. Скажіть, ну що настільки ЄС залежний від російського газу, що жодним чином до кінця року взагалі не можна від нього відмовитися?

- Нам відома позиція певних країн щодо сьомого пакету. Серед них – Чехія, Угорщина та кілька інших. Насамперед це демонструє залежність цих країн від російського газу. Наприклад, Угорщина повністю залежить від постачання газу з РФ. Ніхто не розуміє, за якою ціною той газ постачається, і чому Угорщина так поводить себе не лише в газових питаннях, а й взагалі в питаннях санкцій проти РФ. Це для мене потужний сигнал про те, що, імовірно, Росія використовує свій вплив на Угорщину для блокування санкцій. І це підхід Росії до співпраці з ЄС, коли вони застосовують принцип "розділяй і владарюй": розділяють Європу, європейських політиків, і домагаються таким чином виконання своїх політичних цілей.

Ми будемо боротися за те, щоб санкції на газ були запроваджені. Можливо, частково. Я не бачу перепон, чому не можна запровадити санкції на скраплений газ із РФ. Це значний потік коштів до Росії. Трубний газ можна обмежити. Наприклад, можна заборонити роботу "Північного потоку-1", використовуючи польський та український маршрути для транзиту. Для нас під час війни дуже важливо зберегти транзит через Україну, бо це, як ми кажемо, наш "залізний купол" проти знищення нашої ГТС. Бо у нас немає окремих труб для транзиту і транспортування газу нашим власним споживачам. І поки Росія зацікавлена в транзиті, вона не буде руйнувати нашу ГТС, як вона це робить з українськими нафтопереробними заводами, з нафтобазами, з "Укрзалізницею", логістичними центрами тощо. Нам транзит потрібен для гарантування, що вони не зруйнують нашу ГТС.

- Добре, деякі країни Європи дуже залежні від російського газу. Але ж є альтернативні постачальники. Ми знаємо про Азербайджан, Катар. Хто ще?

- Наразі до Європи постачаються великі обсяги скрапленого газу. До речі, минулого місяця вперше в історії обсяг скрапленого газу, що надійшов до ЄС, перевищив обсяги російського газу. Це СПГ зі США, Катару, Австралії та інших країн. Вони нарощують обсяги експорту. На жаль, на сьогодні в Європі є проблеми з недостатньою кількістю LNG-терміналів та сполучень між країнами. Наприклад, Іспанія має багато LNG-терміналів, але країна майже не приєднана до європейської ГТС. Між Іспанією та Францією немає потужного інтерконектора. Ми знаємо, що в Німеччині не було жодного LNG-терміналу, вони завжди будували труби з РФ. Але вони ухвалили рішення побудувати чотири LNG-термінали, і перший вже будується. Тому потрібен час – два-три роки, щоб ситуація кардинально змінилася. Я вважаю, що Росія назавжди втрачає ринок газу в Європі. Але, підкреслю, потрібен час. Росія наразі розуміє, що Європа ще залежить, тому максимально використовує цю залежність для шантажу.

- Насамкінець хочу уточнити про Угорщину, яка ввела надзвичайний стан у сфері енергетики та заборонила експорт енергоносіїв. Ви ж правильно сказали, ніхто до цього часу не знає, за якою ціною вона купує у Росії той газ. Але явно вона дуже хороша. Тобто, у Угорщини все добре. Навіщо тоді вона вводить надзвичайний стан?

- Мені здається це більш політичне рішення, направлене на внутрішнього споживача, щоб показати, що уряд Угорщини вживає необхідних заходів. Була інформація, що ЄС занепокоєний цим рішенням, яке може не відповідати принципам ЄС. Ми теж не розуміємо, для чого обмежувати експорт. Бо навіть коли в Україні діяв надзвичайний стан, ми не обмежували транзит газу. Наразі відбувається транзит газу з Польщі через Україну до Угорщини. Наприклад, якщо Україна захоче купити газ в Австрії і привезти його через Угорщину, які тут енергетичні ризики для Угорщини? Незрозумілий підхід. Ми це рішення ще вивчаємо. Проте крім Угорщини є ще напрямки для імпорту зі Словаччини (вона значно більша за обсягами) та Польщі. Тому ми диверсифіковані і маємо альтернативні можливості для постачання газу до України.