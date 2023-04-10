Чи застосує Росія ядерну зброю і як відреагують Альянс та США: прогноз експосла Туреччини при НАТО 

Експосол Туреччини при НАТО Фатіх Джейлан вважає, що застосування Росією ядерної зброї у війні проти України, кардинально б змінило правила гри.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Фатіх Джейлан наголосив, що ймовірно НАТО та США зокрема різко б відреагували на дії Росії, оскільки там розробляють різні сценарії на такий випадок. Також це може сильно не сподобатись Китаю.

"Китай дав зрозуміти, що не повинно бути ядерної війни, не повинно бути загрози застосування ядерної зброї в Україні. Китай категорично проти використання такої зброї. І це також включено в їхній документ із 12 пунктів (позицію Китаю щодо війни Росії проти України – ред.), який вони оголосили", - сказав експосол Туреччини при НАТО.

Фатіх Джейлан зауважив, що Росія від початку війни використовує ядерну риторику. Це в Кремлі роблять для того, щоб залякати Захід, щоб той зменшив військову підтримку Україні.

"Перший – це риторика, яку ми називаємо декларативною політикою стримування. А другий – це фактичне застосування. І якщо ви занадто часто використовуєте риторику, то це безвідповідальність, власне, з боку Росії. Це свідчить про їхню неспроможність продовжувати цю війну. Окей, не можна це сприймати легковажно. Я погоджуюсь з цим. Але я вважаю, що це риторика, тому що російське керівництво, включно з Путіним, все ще має запас мудрості, що використання ядерної зброї змінить ситуацію, і це, безумовно, призведе до того, що Росія зіткнеться з відповіддю США та НАТО", - вважає він.

Експосол додав, що розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі є продовженням цієї декларативної політики. Це як підвищення рівня стримування по відношенню до Заходу.

"Якщо це станеться, Захід і НАТО не будуть просто стояти, склавши руки, спостерігаючи за цим. Можуть бути якісь контрзаходи оборонного характеру як з боку США, так і з боку НАТО. Ці ядерні аспекти, які надто часто використовує Росія під час її агресії в Україні, знаходяться під постійним контролем США та НАТО. Чи це щось серйозне? Так, це справді серйозно", - пояснив дипломат.

Він вкотре наголосив, що до ядерного шантажу РФ варто поставитись серйозно.

"Ми просто не можемо сприймати це легковажно. Це реальність, яка не означає, що Росія дійсно використає цю зброю. Це була б чергова катастрофа для Росії. І я думаю, що російське керівництво має усвідомити, що його чекає інша картина, якщо воно вдасться до такого насильницького і дикого курсу", - вважає Фатіх Джейлан.

Нагадаємо, США розпочинають навчання з ядерного командування та управління.

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