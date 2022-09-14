Чи застосує Росія ядерну зброю, якщо Україна вдарить по її території: відповідь експерта

Росію не врятує зброя від КНДР. Країна-агресорка не матиме необхідного озброєння, аби відповісти Україні у випадку, якщо вона вирішить вдарити по її території. Ядерну зброю Кремль також застосує.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Яку може новітню сучасну, високотехнологічну зброю постачати Північна Корея Росії? Та ні, звісно. Росія на сьогодні не має чим відповідати. Вона здатна на все те, що вже продемонструвала. Ядерну зброю, зрозуміло, що вона не буде використовувати. Тому що після того, як минулого літа було проведено перевірку російської ядерної тріади, то знаєте, які на стіл Путіну лягли документи? Там дуже цікаві позиції є. Наприклад, міжконтинентальні балістичні ракети не можуть взагалі здійснити пуск, тому що це ще старі радянські УТТХ, які не виробляються з кінця 1980-х років. Вони вже відпрацювали свій термін використання, у них велика кількість вузлів, вони вже не працюють, а що найцікавіше – вони не проходили впродовж усіх цих 30 років технічного обслуговування та регламентних ремонтних робіт, хоча, згідно з даними, вони їх проходили. На що виділяли фінансові потоки, на що йшов бюджет", - сказав він.

Експерт вважає, що ця балістична ракета все ж може здійснити впуск, але є висока вірогідність того, що у неї відмовить силовий агрегат, двигун, і вона впаде саме на території Росії.

"Третій варіант – є висока ймовірність того, що ця ракета зробить впуск, але вона в повітряному просторі Росії вибухне. Четвертий варіант, що ця ракета може залишити повітряний простір Росії, але впаде, поки буде летіти до об'єкту знищення. П'ятий варіант – вона може дістатися до об'єкту знищення, завдати ураження по ньому, але не вибухнути. Тобто велика кількість проблем саме з їхніми ракетами, які сьогодні є. Приблизно десь є 15% вірогідності того, що ця ракета зможе злетіти, долетіти до об'єкту знищення та вибухнути саме там. Хто буде ризикувати? Вороніж буде шокований. Тому ніякої ядерної зброї. Все, що вони могли – вони продемонстрували", - каже Коваленко.

Він додав, що Росія випускає по Україні ракети Х-47м2 "Кинджал", якы, справді, наразі важко перехоплювати, але "якщо їх ще декілька разів використають по нашій території, то наші сили ППО зможуть доопрацювати алгоритми перехоплення, так само, як це було з крилатими ракетами "Каліб", яких українські війська навчились перехоплювати з вірогідністю 20%, яка була у перші місяці війни, до 85%.

"Ми за ці більш, ніж пів року, маємо такий досвід перехоплення російських ракет, якого немає ніде у світі. Залишилися лише (навчитися перехоплювати - Ред.) Х-47м2 "Кинджал", все. Тому вони нічого не зможуть зробити, якщо ми розпочнемо ось настільки жорстко відповідати на їхні загрози", - висловив думку Коваленко.