Чи зайдуть до України війська Білорусі: експерт розповів про роль навчань в РФ

Зважаючи на той режим, у якому зараз готуються білоруські війська, вони навряд чи зайдуть на територію України. Водночас є ймовірність, що ті війська РБ, які задіють у навчаннях на сході Росії, потім будуть перекинуті в район Донецька чи Херсона.

Якщо армія Білорусі і вдарить по якійсь із українських бригад, то залишиться на лінії фронту, не більше.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук для ТСН.ua розповів полковник запасу, який перебував у полоні 2014 року, колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан.

"Білоруські війська на українські території навряд чи зайдуть у режимі, в якому зараз "батька" їх готує. Це нереально. Сенсу в цьому для Білорусі точно не буде. Він їх просто спалить і все. Поставити йому (Лукашенку – ред.) таку задачу – виконає він її чи ні – Путін, звісно, може. Вони можуть зірватися і вдарити в якусь із наших бригад, але вони залишаться на лінії фронту, не більше", – вважає полковник запасу.

Водночас він зауважив, що треба буде відстежити, куди після військових навчань у Росії відійдуть білоруські військові-учасники цих заходів. Адже їх можуть перекинути в район Донецька чи Херсона.

"Єдине – от зараз РФ проводить навчання на сході країни, і там будуть задіяні білоруські війська в тому числі. Треба буде відстежити, куди вони звідти підуть. Є ймовірність того, що білоруські війська, які будуть задіяні зараз на сході Росії на навчаннях, потім можуть бути перекинуті, припустимо, в район Донецька чи того ж Херсона. До якого ступеня це буде виконано? Ну, технічно така можливість може бути, тому що білоруські війська під час навчань потрапляють під управління російських військ. І вони вже вихід із зони навчань до місць базування чи місця дислокації виконуватимуть накази російських військ відразу, вже без "батьки", – пояснив військовий експерт.

Водночас Світан зауважив що це не найкращі війська і їх є небагато.

"Це не найкращі війська, не найкращі бійці, які є в РФ. Але їхня участь можлива після ось цих навчань", – додав полковник запасу.

Нагадаємо, на думку радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, білоруська армія може розпочати наступ на Україну, якщо її змусять російські військові.

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