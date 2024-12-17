Чи збільшиться в Україні народжуваність після війни: демограф здивував поясненням

Демограф вважає, що після війни буде несуттєве збільшення народжуваності.

Демограф Олександр Гладун вважає, що після закінчення війни в Україні ситуація із народжуваністю покращиться.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Він зазначив, що після війни варто очікувати несуттєвого збільшення народжуваності. Проте через три роки ці показники повернуться на свій природній рівень.

"Війна – це завжди жах та постійна небезпека, за таких умов смертність зростає, а народжуваність зменшується. Але після кожної війни відбуваються так звані "компенсаційні процеси", коли рівень смертності зменшується, а рівень народжуваності трохи підвищується. В середньому цей процес триває десь три роки. Потім ці показники повертаються на свій природній рівень, якими могли бути, якби не війна", – запевняє Олександр Гладун.

Нагадаємо, демограф Олександр Гладун пояснив, чому в Україні різко збільшується показник смертності.

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