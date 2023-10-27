Чи збільшиться в Україні рівень народжуваності під час війни: експерти вказали на важливі нюанси

Від початку повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні пішла на спад. У Мін’юсті кажуть, що нині вона на 28% менша аніж за цей же період у 2021 році, проте експерти прогнозують, що не все так погано.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун.

Ведуча ТСН продовжує працювати на 8-му місяці вагітності

Ведуча ТСН Наталя Островська на 8-му місяці вагітності, попри це вона продовжує працювати.

"Я насправді звикла з першого місяця вагітності працювати зранку. Вдень, увечері - мені уже складніше", - каже вона.

Ведуча ТСН зізнається, що вона хвилювалась про перебіг вагітності, проте зазначає, що дитина не обирає, коли народжуватись.

Ведуча ТСН Наталя Островська

Ситуація на фронті та регулярні обстріли Києва впливали на її емоційний стан. І попри спроби, відволікатися вдавалося не завжди: "Найбільші хвилювання були у перші місяці, коли я дізналась про те, що є загроза переривання вагітності. Ну і лікарі кажуть про те що останнім часом зростає кількість викиднів саме через стрес".



Зараз Наталії Островській допомагає робота. Крім ведення новин та розмовних студії, Наталя працює ще над двома власними проєктами. І поки не збирається йти в декрет.

Що кажуть психологи

З хвилюваннями за майбутнє малюка стикається чи не кожна вагітна українка, кажуть психологи. Це здорова реакція майбутніх мам, які наважилися народити під час війни. Адже, крім усіх інших факторів, на це рішення впливає і можливість гарантувати безпеку дитини.

"Ситуація дуже неоднозначна, бо з одного боку є така активізація народжуваності для тих, хто відкладали на потім, на майбутнє. І саме загроза війни і думка, що завтра не наступить, активізувала людей в цьому напрямку. А з іншого боку є навпаки - скорочення пов’язане з руйнуванням інституту сім’ї і невпевненість в тому, чи буде завтра і чи зможу я поставити дитину на ноги", - каже психологиня Ірина Губеладзе.

Психологиня Ірина Губеладзе.

В Україні спад народжуваності

За підрахунками Міністерства юстиції, народжуваність в Україні на 28% відсотків менша, ніж до початку великої війни.

Відтак за перше півріччя 2021 в Україні народилися сто тридцять три з половиною тисячі малюків, натомість за цей же період цього року на світ з’явились 93 з половиною тисячі дітей.

Статистика народжуваності

Загалом показники народжуваності в Україні падають ще від 2013 – приблизно на 7% на рік. А велика війна призвела до вчетверо більших цифр.

За даними аналітиків видання The Wall Street Journal, вони наближають нас до світового антирекорду. Утім, перш ніж лякатися негативної статистики, варто врахувати, що об’єктивно порахувати кількість народжених українців від початку повномасштабного вторгнення наразі неможливо.

В Україні падає рівень народжуваності

"Народжуваність дійсно впала, але ми кажемо зараз не про кількість народжених дітей в Україні, а про кількість зареєстрованих в Україні. Багато мам виїхало, багато вагітних теж зараз виїжджають. Тому наші діти народилися за кордоном і вони просто там зареєстровані, вони в подальшому повернуться. Багато з них можуть зареєструвати свої документи про народження тут і можливо ми побачимо іншу статистику", - каже Рада Дашутіна, керівниця відділів ДРАЦС Києва.

Галина сина народжувала у Німеччині

Галина через повномасштабну війну з двома доньками виїхала до Німеччини. Два місяці тому там народила сина. Зараз вона планує його офіційно зареєструвати.

Каже, що народження третьої дитини планували з чоловіком ще 2022 року, початок повномасштабної війни відклав, але не змінив планів.

Що ще впливатиме на народжуваність

На покращення народжуваності у найближчому майбутньому натякає і кількість шлюбів - вона за перші півроку 2023 року дещо більша, ніж два роки тому.

Відзначають позитивну динаміку і лікарі. У столичному перинатальному центрі кажуть - тих, хто готовий народжувати з кожним днем більше.

Кореспондентка ТСН народила під час війни

Народила під час війни і кореспондентка ТСН Вікторія Ніконенко. Кілька днів тому вона стала мамою Мирослави.

Плануючи вагітність з чоловіком вони теж зважували усі "за та проти". І вирішили таки народжувати. Нині розповідає як вдалося відволікати себе від хвилювань: "Я розуміла, що для вагітності це - ризики. Допомагала в перший час робота, плюс я займалася спортом. Мені лікар не те що дозволила - вона порадила займатися саме спортом для вагітних. У мене була йога, влітку ще додався басейн, фітнес заняття".

Сьогодні маленька Мирослава їде знайомитися з власним домом, а Вікторія впевнена, що це рішення точно не варто було відкладати на потім.

Вікторія Ніконенко

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Нагадаємо, раніше Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ, пояснив, як відбуватиметься розселення українців після війни.

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