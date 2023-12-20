Чи здатна Україна мобілізувати 500 тисяч чоловіків за три місяці: експерт пояснив

Україна здатна мобілізувати 500 тисяч осіб протягом навіть трьох місяців.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман, коментуючи вчорашню заяву президента України про те, що Генштаб ЗСУ запропонував мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

Експерт про те, що без мобілізації не буде перемоги

"Мобілізація потрібна для того, щоб провести ротацію та щоб планувати наші дії на весь наступний рік, - каже Гетьман. - Ми маємо вибивати ворога та робити наступальні дії. Якщо у нас не буде вистачати людей для наступальних дій, то всі інші розмови про будь-яку іншу техніку не мають взагалі ніякого сенсу. Якщо ворога в 3-5 разів більше, то навіть маючи техніку, яким чином можна наступати? Треба мобілізувати півмільйона людей. Важливо припинити розмови про те, чи хоче воювати людина, чи ні. Жодна країна не виграла війни, спираючись на одних добровольців. Такого ніде не було. Має бути масова мобілізація, тільки в такому випадку ми зможемо перемогти".

Новий контранаступ 2024 року

За словами Гетьмана, якщо прийдуть свіжі сили, то в наступному році можливий новий контрнаступ.

"І буде дуже ефективним. Особливо, якщо нам передадуть додаткову кількість техніки та літаки. Без панування в повітрі дуже важко вести наступальні дії. В бойовому статуті будь-якої країни НАТО прописано, що наступальні дії по суходолу починаються тільки після того, як досягнута перевага в повітрі", - каже аналітик.

Мобілізувати 500 тис. людей реально, вважає експерт

На питання про те, чи реально мобілізувати за три місяці 500 тисяч (в перерахунку - приблизно 5500 кожного дня), Гетьман каже, що цілком.

"Реально. У нас мобілізаційна спроможність – декілька мільйонів. Просто треба швидше приймати відповідні закони. Немає нічого складного. Це не означає, що треба виловлювати людей в спортзалах. Є багато інших можливостей. По-перше, повинно бути зобов’язання носити із собою документи. Патрулі мають право перевіряти їх, передача повістки має фіксуватись. Росія переводить свою промисловість на військові рейки, звернулась по своїх партнерів, готується до серйозних бойових дій. А ми продовжуємо толерантно розповідати, а чи варто, якщо людині не дуже подобається. Наша країна в небезпеці і небезпека стала ще більшою. Треба починати це усвідомлювати", - резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, експерт висловився про мобілізацію жінок.

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