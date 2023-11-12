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Чи здатна Україна сьогодні знищити Кримський міст: полковник ЗСУ відповів

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Чи здатна Україна сьогодні знищити Кримський міст: полковник ЗСУ відповів

Владислав Селезньов / Фото: ТСН.ua

Чи дістануть ракети SCALP та TAURUS.

На сьогодні Україна не здатна знищити Кримський (Керченський) міст. Ракети SCALP та TAURUS не дістануть.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

За його словами, для того, щоб поцілити в Кримський міст нашими ракетами, українська армія має вийти на узбережжя Азовського моря

“Щоб мати можливість для реалізації таких планів. Бо будь-яка повітряна ціль, яка фіксується ворожими радарами, потрапляє в зону уваги російських винищувачів. А авіаційна техніка у ворожої армії значно краща, ніж наша”, — розповів Владислав Селезньов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ВЛАДИСЛАВ СЕЛЕЗНЬОВ: Війна в Україні надовго! Чому не збулися прогнози Буданова і Ходжеса?!

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки заінтригували заявою, коли Кримський міст остаточно буде знищений.

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Дата публікації
Перегляди
391
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