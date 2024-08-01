Чому в Україні здорожчали овочі та фрукти і чи зміниться їхня ціна: продавці та економіст відповіли

В Україні на ціни впливає також і спека.

В українських господинь триває сезон консервування. Бо морозити продукти через вимикання електроенергії вже не вдається. Хто своїх городів не має - змушений усе купувати на базарі чи в магазинах. Але ціни часом кусаються.

Які овочі та фрукти найбільше подорожчали? Чому? І що буде далі? Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Українці цього року не заморожують овочів та фруктів через відключення світла

Катерина Кравченко розповідає, що сама готує консервації на зиму. Магазинного жінка не купує принципово. Бо домашнє, каже, смачніше. Катерині пощастило: у неї вдома газова плита. Тож готувати може, не слідкуючи за графіками знеструмлення. А от від заморозки овочів та фруктів цьогоріч таки довелося відмовитися.

Морозильні камери майже ніхто не використовує через світло. Тому консервація, сушка - це єдині способи зберегти їжу.

Катерина показує свою консервацію

Які ціни на сезонні овочі та фрукти

ТСН вирушила на ринок, щоб дізнатись, які там ціни. Біля ятки Тетяни - черга. Люди активно беруть огірки. Вони, каже, подорожчали, бо сезон закінчується. Крім того, урожай на полях добиває спека

"Огірок коли був по 15 гривень, люди боялися його консервувати. Огірок закінчився , на городі він згорів – зараз він 60 Помідори - по 85", - каже продавчиня.

Жінка зазначає, що помідори можуть здешевшати, якщо не буде спеки.

"Сортовий помідор він тримається ще в ціні, а сливка польова є і по 40, і по 50 і по 30 грн", - каже продавчиня.

В асортименті городина і у Людмили. Її жінка виростила на власному обійсті.

В Україні зросли ціни на огірки

"Помідор у мене отакий красивий по 100 грн, але це дороге насіння саме по собі, баклажанчики - 80, броколі - 80. Перчик – самий великий розібрали – 80. Кабачок 20. Огірочок був маленький по 50, а великий по 40", - каже жінка.

Як і Катерина Кравченко, Людмила цьогоріч нічого морозити не буде. Натомість активно консервуватиме. А частину помідорів - заквасить.

Овочі на ринку

Що ж буде із цінами далі?

Економіст Олег Пендзин попереджає: овочі вже у серпні можуть зрости на відсотків 5-7 проти минулорічних. Причина - аномальна погода.

"Тому що спека реально аномальна і там, де є можливість поливу, це буде збільшувати видатки, бо електрика - ми ж розуміємо цю ситуацію. Ну і аномальна спека дає особливі умови щодо збереження овочів", - каже Олег Пензин.

Через спеку, кажуть продавці, ціни на фрукти зросли приблизно на 20 грн за кілограм.

Коли заморозити на зиму не варіант! Що краще консервувати і коли?

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